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Srpska teniserka Aleksandra Krunić i njena partnerka u dublu Ana Danilina iz Kazahstana predale su danas meč drugog kola US Opena u Njujorku zbog povrede naše teniserke.

Krunić i Danilina su dobile prvi set sa 6:1 protiv Nemice Tatjane Marije i turske teniserke Zejnep Sonmez posle 30 minuta igre.

Rolan Garos, Aleksandra Krunić i Ana Danilina Foto: BSR AGENCY, BSR Agency / Alamy / Profimedia

Marija i Sonmez su potom u drugom setu imale prednost od 6:5, kada je srpsko-kazahstanski dubl morao da preda meč zbog povrede Krunić.

Nemačka i turska teniserka će u narednom kolu Ju Es Opena igrati protiv Amerikanki Robin Montgomeri i Ešlin Kriger.

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Arina Sabalenka sa sestrom Izvor: TikTok/aryna.sabalenka