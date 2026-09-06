Aleksandra Krunić i Ana Danilina predale su meč na US Openu zbog povrede srpske teniserke, nakon osvojenog prvog seta.
Tenis
POTPUNA KATASTROFA! SRPKINJA PALA NA TEREN, PA SE POVUKLA SA US OPENA: Srceparajući momenti, Aleksandra u suzama napustila teren!
- Aleksandra Krunić i Ana Danilina predale su meč drugog kola US Opena zbog povrede srpske teniserke.
- Srpsko-kazahstanski dubl je osvojio prvi set protiv Tatjane Marije i Zejnep Sonmez sa 6:1.
- Krunić je povredila koleno i nije mogla da nastavi meč u Njujorku.
Slušaj vest
Srpska teniserka Aleksandra Krunić i njena partnerka u dublu Ana Danilina iz Kazahstana predale su danas meč drugog kola US Opena u Njujorku zbog povrede naše teniserke.
Krunić i Danilina su dobile prvi set sa 6:1 protiv Nemice Tatjane Marije i turske teniserke Zejnep Sonmez posle 30 minuta igre.
Rolan Garos, Aleksandra Krunić i Ana Danilina Foto: BSR AGENCY, BSR Agency / Alamy / Profimedia
Vidi galeriju
Marija i Sonmez su potom u drugom setu imale prednost od 6:5, kada je srpsko-kazahstanski dubl morao da preda meč zbog povrede Krunić.
Nemačka i turska teniserka će u narednom kolu Ju Es Opena igrati protiv Amerikanki Robin Montgomeri i Ešlin Kriger.
Reaguj
Komentariši