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Branilac titule US Opena Karlos Alkaraz napravio je još jedan korak ka novom peharu u Njujorku pošto je sa lakih 3:0 savladao Amerikanca Tomija Pola - 6:4, 6:3, 6:4.

Kao što je već danima unazad poznato, Alkaraz je u veoma dobrom stanju i nema ni traga povredi koja ga je odvojila na nekoliko meseci od tenisa.

Karlos Alkaraz na US openu Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Za polufinale će se boriti protiv Bena Šeltona ili Stefanosa Cicipasa, a u ovoj brzini, teško će neko uspeti da ga zaustavi ka novoj Grend slem tituli.

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