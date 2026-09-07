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Danil Medvedev završio je učešće na US openu u osmini finala!

Ruski teniser nije uspeo da pronađe odgovor na raspoloženog Frensisa Tijafoa, koji je pred domaćom publikom napravio veliki podvig i slavio u tri izuzetno neizvesna seta.

Frensis Tijafo plasirao se u četvrtfinale US opena pošto je posle skoro tri sata borbe savladao nekadašnjeg šampiona turnira Danila Medvedeva rezultatom 7:6 (1), 6:4, 7:6 (6).

Bio je to veliki trenutak za američkog tenisera, koji je konačno uspeo da sruši rivala koji mu je godinama predstavljao pravu noćnu moru.

1/5 Vidi galeriju Danil Medvedev - Frensis Tijafo, detalji sa meča Foto: Leonardo Munoz / AFP / Profimedia

Pre ovog susreta Medvedev je imao ogromnu prednost u njihovim međusobnim duelima - slavio je čak šest puta u sedam odigranih mečeva! Tijafo je sada uspeo da promeni istoriju njihovog rivalstva i izbori plasman među osam najboljih u Njujorku.

Preokret u prvom setu promenio sve

Prvi set bio je prava drama i trajao je čak sat i 14 minuta.

Medvedev je u jednom trenutku servirao za osvajanje seta pri rezultatu 6:5, ali je Tijafo uspeo da napravi brejk i izbori taj-brejk. Tu je Amerikanac odigrao gotovo savršeno i prepustio Rusu samo jedan poen.

Bio je to trenutak koji je promenio tok meča.

Tijafo je zatim osvojio i drugi set sa 6:4, pa se Medvedev našao u ogromnom problemu.

Drama do poslednjeg poena

Ruski teniser nije želeo da se preda bez borbe.

Treći set doneo je novu veliku dramu, a odluka je ponovo pala u taj-brejku. Medvedev je pokušavao da produži meč i izbori četvrti set, ali je Tijafo još jednom pokazao izuzetnu smirenost u ključnim trenucima.

Amerikanac je na kraju slavio sa 8:6 u taj-brejku trećeg seta i poslao jednog od najiskusnijih igrača turnira kući.

Posebno bolan trenutak za Medvedeva dogodio se pri samom kraju, kada je napravio dvostruku servis grešku u veoma važnom trenutku taj-brejka.

"Kakav meč!"

Tijafo nije skrivao oduševljenje posle možda i najveće pobede na ovogodišnjem turniru.

- Kakav meč. Ovo je prvi put da sam ga savladao u takmičarskom meču, tako da sam izuzetno uzbuđen zbog toga - poručio je Amerikanac.

Posebno je uživao u atmosferi na stadionu „Luj Armstrong“, koji je posle meča nazvao "terenom naroda".

Tijafo je na tom stadionu nastavio neverovatnu seriju i sada ima savršenih deset pobeda u deset nastupa na US openu!

Sada ga čeka sunarodnik

Tijafo će u četvrtfinalu igrati protiv još jednog Amerikanca - Aleksa Mikelsena.

Biće to prilika da nastavi veliki pohod ka završnici turnira, dok je za Medvedeva još jedan US open završen mnogo ranije nego što je želeo.