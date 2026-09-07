Slušaj vest

Karlos Alkaraz nije samo pobedio Tomija Pola i izborio plasman u četvrtfinale US opena - naterao je američkog tenisera da posle meča otvoreno prizna kolika je, po njegovom osećaju, bila razlika između njih dvojice!

Branilac titule iz Španije nastavio je silovit pohod u Njujorku i u osmini finala savladao Tomija Polarezultatom 6:4, 6:3, 6:4.

Međutim, rezultat možda i ne govori dovoljno o utisku koji je Alkaraz ostavio na svom rivalu.

Pol je posle meča bez uvijanja govorio o onome što je doživeo na terenu, a njegove reči najbolje oslikavaju koliko je Španac bio dominantan.

"Igrao je na potpuno drugačijem nivou"

Amerikanac je posebno izdvojio način na koji Alkaraz koristi svoj razorni forhend.

"On uvek udara forhend veoma snažno kako bi izbacio protivnika van terena. Čini mi se da sada možda još više varira svoje riternove", rekao je Pol.

Ipak, tek je nastavak njegove analize pokazao koliko je Amerikanac bio impresioniran, ali i nemoćan protiv raspoloženog Španca.

"Morao sam mnogo bolje da igram bekhend po dijagonali. On je pronalazio forhende, zaobilazio loptu pri svakom mom bekhendu po dijagonali i imao sam osećaj da mnogo brže prelazi u napad."

Pol je priznao da jednostavno nije uspevao da pronađe način da poremeti ritam jednog od najboljih tenisera današnjice.

"Nisam uspeo da izađem na mrežu, jer me je uništavao pri neutralnim loptama. Prelazio je iz neutralne pozicije u napad neverovatnom brzinom".

A onda je usledila rečenica koja je privukla najviše pažnje.

"Razlika u klasi između nas bila je ogromna i to je užasan osećaj kada si na terenu. Imao sam utisak da on igra na potpuno drugačijem nivou od mog. Mogao sam da igram mnogo bolje i opet bih izgubio taj meč".

1/9 Vidi galeriju Karlos Alkaraz na US openu Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Alkaraz poslao jasnu poruku rivalima

Španac je protiv Pola ostvario jednu od najuverljivijih pobeda na ovogodišnjem turniru. Bio je agresivan kada je trebalo, uspevao je da preuzme kontrolu nad razmenama i praktično nije dozvolio Amerikancu da pronađe pravi odgovor.

Pobedom je Alkaraz stigao do petog četvrtfinala US opena u šest nastupa, a istovremeno je produžio niz na čak 18 uzastopnih pobeda na grend slem turnirima.

Posle meča ni sam Alkaraz nije skrivao zadovoljstvo.

Poručio je da je veoma srećan zbog svoje igre i da, kako turnir odmiče, ima sve više vere da može ponovo da osvoji titulu u Njujorku.