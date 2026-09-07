Slušaj vest

Deveti teniser sveta Amerikanac Ben Šelton plasirao se u četvrtfinale Otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država, pošto je noćas u osmini finala, u Njujorku pobedio 53. igrača sveta Grka Stefanosa Cicipasa posle tri seta, 6:2, 6:3, 6:4.

Meč je trajao sat i 53 minuta.

Ben Šelton Foto: SV / - / Profimedia

Šelton je četiri puta uzeo servis grčkom teniseru, dok Cicipas nije osvojio nijedan brejk.

Šelton će u četvrtfinalu igrati protiv branioca titule, trećeg tenisera sveta Španca Karlosa Alkaraza.

Kurir Sport / Beta

Ne propustiteTenisŠELTON POSLE VELIKE BORBE SRUŠIO HURKAČA: Amerikanac se plasirao u treće kolo Ju Es opena
Ben Šelton
TenisFAVORITI SIGURNI NA US OPENU: Ože-Alijasim, Šelton, Tijen, Tijafo, Menšik... Svi stigli do drugog kola!
Feliks Ože-Alijasim
TenisAMERIKANCI U NEVERICI, NOVAK TRLJA RUKE! Šelton doživeo šok u Sinsinatiju - evo zašto je to važno za Đokovića!
Ben Šelton
TenisAMERIKA JE OVO ČEKALA VIŠE OD DVE DECENIJE! Dvojica sunarodnika ispisala istoriju i zakazala epski okršaj!
Ben Šelton

 BONUS VIDEO:

01:00
Novak Đoković povraća i mere mu puls Izvor: Arena tenis