Strašan meč odigrao je Cicipas...
Tenis
ŠELTON PREGAZIO CICIPASA! Amerikanac kao brzi voz - za manje od dva sata stigao do četvrtfinala US Opena!
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Deveti teniser sveta Amerikanac Ben Šelton plasirao se u četvrtfinale Otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država, pošto je noćas u osmini finala, u Njujorku pobedio 53. igrača sveta Grka Stefanosa Cicipasa posle tri seta, 6:2, 6:3, 6:4.
Meč je trajao sat i 53 minuta.
Ben Šelton Foto: SV / - / Profimedia
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Šelton je četiri puta uzeo servis grčkom teniseru, dok Cicipas nije osvojio nijedan brejk.
Šelton će u četvrtfinalu igrati protiv branioca titule, trećeg tenisera sveta Španca Karlosa Alkaraza.
Kurir Sport / Beta
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