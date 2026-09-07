Meč između Mikelsena i Ečeverija trajao je dva sata i 48 minuta i završen je u tri seta...
Tenis
AMERIKANAC BOLJI OD ARGENTINCA: Mikelsen preko Ečeverija do četvrtfinala US Opena
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Aleks Mikelsen, 46. tenisera sveta, noćas je u osmini finala US Opena pobedio 32. igrača sveta Argentinca Tomasa Martina Ečeverija posle tri seta, 7:6, 6:4, 6:4.
Meč između Mikelsena i Ečeverija trajao je dva sata i 48 minuta.
Aleks Mikelsen Foto: Profimedia, David Beach/CSM / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Mikelsen je tri puta uzeo servis argentinskom teniseru, dok je Ečeveri osvojio jedan brejk.
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