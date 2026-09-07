Meč je rešen u dva seta...
Tenis
DŽESIKA PEGULA BOLJA OD SORANE KIRSTEE: Amerikanka pobedila Rumunku za četvrtfinale US Opena
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Treća teniserka sveta Amerikanka Džesika Pegula plasirala se u četvrtfinale Otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država, pošto je noćas u osmini finala, u Njujorku pobedila 17. igračicu sveta Rumunku Soranu Kirsteu posle dva seta, 6:3, 6:4.
Duel Pegule i Kirstee, koji je trajao sat i 26 minuta, bio je poslednji grend-slem meč u karijeri rumunske teniserke, koja će na kraju ove sezone prestati da se profesionalno bavi tenisom.
Džesika Pegula Foto: ADEK BERRY / AFP / Profimedia
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Pegula je sedam puta uzela servis 36-godišnjoj Rumunki, dok je Kirstea osvojila četiri brejka.
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