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Ema Navaro, 27. teniserka sveta, noćas je u osmini finala pobedila 23. igračicu planete Ruskinju Anu Kalinskaju posle dva seta, 6:4, 6:2 i plasirala se u četvrtfinale US Opena.

Meč između Navaro i Kalinskaje trajao je sat i 21 minut.

Najbogatija teniserka na svetu Foto: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia, AP/Alberto Pezzali

Navaro je četiri puta uzela servis ruskoj teniserki, dok je Kalinskaja osvojila jedan brejk.

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