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Teniska reprezentacija Srbije uskoro izlazi na teren u važnom meču Dejvis kupa, a selektor Viktor Troicki odabrao je petoricu igrača koji će se suprotstaviti Litvaniji. Na spisku, međutim, nema nekoliko velikih i iskusnih imena!

Srbija će 19. i 20. septembra u niškoj dvorani "Čair" dočekati reprezentaciju Litvanije u okviru Svetske grupe 1, u borbi za plasman u kvalifikacije za završnicu Dejvis kupa 2027. godine.

Troicki je odlučio da poverenje ukaže kombinaciji iskustva i mladosti, pa će srpske boje braniti Miomir Kecmanović, Hamad Međedović, Ognjen Milić, Branko Đurić i specijalista za dubl Stefan Latinović, saopštio je Teniski savez Srbije.

Pripreme za meč sa Turskom Foto: Vuk Brajović / Kurir sport

Najveću pažnju, naravno, privlače imena onih kojih ovog puta nema.

U sastavu Srbije neće biti najboljeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića, ali ni iskusnih Dušana Lajovića i Lasla Đerea. Tako će Troicki u Nišu računati na znatno podmlađeni sastav, pred kojim je ozbiljan izazov protiv mladog i talentovanog tima Litvanije.

Predvodiće ga Miomir Kecmanović, trenutno 64. teniser sveta, dok će važnu ulogu imati i Hamad Međedović, koji se nalazi na 79. mestu ATP liste. Posebnu pažnju privlači devetnaestogodišnji Ognjen Milić, kojem će ovo biti velika prilika da se pokaže u reprezentativnom dresu.

Sa druge strane, Litvanci dolaze sa Vilijusom Gaubasom kao najbolje rangiranim igračem u singlu. Pored njega, selektor Laurinas Grigelis na raspolaganju ima Edasa Butvilasa, Justasa Trainauskasa, Pijusa Vaitikunasa i dubl igrača Todasa Babelisa.

Žreb za predstojeći duel zakazan je za 18. septembar u Nišu, tačno u podne. Selektori će imati mogućnost da izvrše izmene u sastavima za mečeve sve do dva sata pre početka susreta.

Prvog dana, 19. septembra, igraće se dva singl meča, a program u „Čairu“ počinje u 14 časova. Dan kasnije na programu je najpre dubl, nakon kojeg će uslediti još dva singl duela. Početak drugog takmičarskog dana zakazan je za 13 časova.

Srbija bez Novaka Đokovića kreće u važnu bitku, a ostaje da se vidi da li će podmlađeni tim Viktora Troickog uspeti da napravi važan korak ka kvalifikacijama za završnicu Dejvis kupa 2027. godine.

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Troicki pred okršaj sa Turskom Izvor: Kurir