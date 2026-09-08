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Karlos Alkaraz nastavlja pohod na treću titulu na US openu, ali u Njujorku juri i nešto mnogo veće - rekord koji je do sada izmicao čak i najvećim imenima u istoriji tenisa!

Španski as plasirao se u četvrtfinale poslednjeg grend slema u sezoni, pošto je savladao Tomija Pola sa 6:4, 6:3, 6:4. Alkaraz je tako nastavio odbranu titule, ali bi eventualnim osvajanjem trofeja mogao da uradi nešto što do sada nije pošlo za rukom ni Novaku Đokoviću, Rafaelu Nadalu ni Rodžeru Federeru.

Naime, Alkaraz bi mogao da postane prvi teniser u istoriji koji je uspeo da odbrani grend slem titule na tri različite podloge — šljaci, travi i betonu.

Španac je već odbranio krunu na Rolan Garosu, gde je slavio 2024. i 2025. godine, kao i na Vimbldonu, koji je osvajao 2023. i 2024. godine.

Sada mu je potrebna još jedna velika stvar.

Da ponovo osvoji US open!

1/9 Vidi galeriju Karlos Alkaraz na US openu Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Upravo bi mu treća titula u Njujorku i druga uzastopna donela podvig kakav nisu ostvarili ni Federer, Đoković, Nadal... O tom istorijskom izazovu poslednjih dana pišu i španski mediji.

Kao da sama činjenica da se vratio na teren posle gotovo četiri i po meseca pauze zbog povrede ručnog zgloba nije dovoljno velika priča, Alkaraz je već stigao među osam najboljih i sada ozbiljno preti da ponovo pokori Njujork.

Protiv Tomija Pola pokazao je da iz meča u meč podiže formu, a posle pobede otvoreno je poručio da sada veruje da može do samog kraja.

"Posle četiri veoma dobra meča sada osećam da mogu da osvojim turnir", rekao je Alkaraz nakon plasmana u četvrtfinale.

Španac je na putu ka četvrtfinalu izgubio samo jedan set, a trijumfom nad Polom stigao je do 11. uzastopne pobede na US openu i 18. uzastopnog trijumfa na grend slem turnirima.

Sledeći rival biće mu Amerikanac Ben Šelton, koji će pred domaćom publikom pokušati da zaustavi špansku senzaciju.