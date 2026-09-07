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On se već u međuvremenu vratio u Srbiju, gde ponovo puni baterije za predstojeće izazove, a kako je objavljeno, uskoro bi trebalo da nastupi na Mastersu u Pekingu.

Novak Đoković - Marijan Navone, Ju Es open 2026 Foto: Mike Stobe / Getty images / Profimedia

Međutim nakon neuspeha u Njujorku mnogi su se zabrinuli da bi uskoro mogao da usledi i kraj kada je nastup Novaka na velikim turnirima, mada je on više puta naglašavao da mu je glavni cilj da završi karijeru na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine.

"Odlučio sam da igram punu sezonu na Grend slemovima naredne sezone", rekao je Đoković, pa nastavio:

"Grend slemovi su Gren slemovi. Oni su drugačiji od ostalih turnira, oni su temelj našeg sporta i najvažniji turniri koje imamo. Mada, mislim da imam više šansi sada kada igramo na turnirima u tri seta. Možda bi turniri i Mastersi u dve sedmice sada bili bolji za mene", objasnio je Novak.

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