PARTIZAN I ZVEZDA ŠAMPIONI: U Valjevu spuštena zavesa na prvenstvo Srbije
Na spuštanju zavese na oba F4 u Valjevu, na terenima SP-Tim, zablistale su crno-bele dame i crveno-beli džentlemni. Iako su bila oba napeta finala, sve je proteklo u duhu fer-pleja i praznika tenisa.
Šampionski sastavi su:
PARTIZAN Ž: Latika Gardabudskih, Natalija Antić, Neda Milojčić i Lena Andrejić.
CRVENA ZVEZDA M: Đorđe Adamović, David Tomašević, Rastko Keković i Kosta Komatović.
Rezultat ženskog finala: Partizan - Agrimes 3:1. Rezultati ženskih polufinala: Crvena zvezda - Partizan 0:4, TAŽ - Agrimes 1:3. Rezultati ženskih četvrtfinala : Partizan – Sajmište 2:2 (6:4), TAŽ – Elita 2018 3:1
Rezultat muškog finala: Crvena zvezda - TAŽ 2:2 (38:31). Rezultati muških polufinala: Priviledž - Crvena zvezda 1:3, TAŽ - Partizan 4:0. Rezultati muških četvrtfinala: Top tenis – Priviledž 0:4, Agrimes – Crvena zvezda 1:3, Partizan – Dinamo 4:0, TAŽ – Elita 2018 3:1.