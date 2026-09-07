Iga Švjontek doživela je težak poraz na US Openu od Kineskinje Ćinven Dženg, koja je slavila sa 2:0 u setovima.
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DEBAKL IGE ŠVJONTEK! Težak poraz na US Openu!
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Poljska teniserka Iga Švjontek doživela je debakl na US openu porazom od Kineskinje Ćinven Dženg.
Dženg, trenutno 121. teniserka sveta, izbacila je Švjontek u osmini finala US opena sa 2:0 u setovima, posle nešto manje od dva sata igre, a po setovima 7:5, 6:3.
Rival Andrejeve u četvrtfinalu USO biće bolja iz duela Gof - Jović.
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