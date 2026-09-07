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Dvadesetogodišnji Lerner Tijen, jedini Amerikanac koji danas izlazi na teren, nastojaće da da svoj doprinos kako bi se eventualno četvorica Amerikanaca našla u četvrtfinalu ovog turnira prvi put još od 1995. Godine, kada ih je bilo petorica: Agasi, Čang, Kurijer, Patrik Mekenro i Sampras.

1/4 Vidi galeriju Aleksander Zverev pravi haos tokom meča protiv Karlosa Alkaraza Foto: William WEST / AFP / Profimedia

Među pet najboljih igrača ove sezone po uspešnosti nalaze se troje učesnika četvrtfinala - Aleksander Zverev (49-13), Janik Siner (44-3), Frensis Tijafo (41-16), Tomi Pol (39-17) i Ben Šelton (37-13), dok su po broju učešća u četvrtfinalima na Grend Slemovima među aktivnim igračima (iza Novaka Đokovića sa 66 i Vavrinke sa 18) Saša Zverev sa 18 i Karlos Alkaraz sa 15.

Prvi nosilac Aleksander Zverev ukršta rekete sa četvrtim reketom Italije Lučanom Darderijem u njihovom trećem međusobnom duelu (1:1). Slabije rangirani Italijan slavio je u njihovom jedinom ovosezonskom okršaju, u četvrtom kolu Rima, nakon što je spasao četiri meč-lopte. Zverev je lider po broju pobeda na ATP turu ove sezone (49), što je krunisao osvajanjem svoje prve Grend Slem titule na Rolan Garosu, a cilj mu je da postane jedini teniser koji je ove sezone stigao do četvrtfinala na sva četiri grend slema.

Zverev takođe juri svoje peto četvrtfinale na Ju Es Openu, čime bi postao tek šesti aktivni teniser kome je to pošlo za rukom, pridruživši se Đokoviću (14), Vavrinki (6), Čiliću (5), Medvedevu (5) i Alkarazu (5). S druge strane, Darderi priželjkuje najveću pobedu u karijeri kako bi se domogao svog prvog grend slem četvrtfinala i postao treći Italijan u Open eri koji je savladao prvog nosioca na Slemu — posle Panate na Rolan Garosu 1976. (pobedio br. 1 Borga) i Sinera na Australijan Openu 2024. (pobedio br. 1 Đokovića). Ovo je meč u kome se o pobedniku pita Zverev – a u tom smislu dominantno pitanje je da li je u stanju da nastavi da diže formu kroz turnir nalik Rolan Garosu ove godine, što bi pobeda u tri seta protiv Darderija podrazumevala?

24. nosilac Fransisko Serundolo preokrenuo je zaostatak od 0:2 u setovima i u prošlom kolu eliminisao finalistu iz 2024. i desetog igrača sveta Frica, a sada ga čeka drugi okršaj sa 28. nosiocem Aleksandrom Bloksom (0:1). Serundolo želi da se plasira u svoje prvo grend slem četvrtfinale i pridruži Ečeveriju (Rolan Garos 2023.) kao jedini aktivni Argentinac među osam najboljih na nekom grend slemu. Istovremeno, Bloks, koji je u trećem kolu izbacio šestog tenisera sveta Kobolija, nastoji da postane najmlađi Grend Slem četvrtfinalista u Open eri i prvi Belgijanca u istoriji koji je stigao do četvrtfinala Ju Es Opena. Sa strane Serundola je iskustvo, ali i činjenica da bi veličina momenta mogla da ga sputa da odigra najbolje što može – gde bi postao ranjiv za ambicioznog izazivača, pa ovde ne treba isključiti mogućnost da meč bude rešen u četiri ili pet setova.

Dvadesetogodišnji Lerner Tijen cilja svoje drugo Grend Slem četvrtfinale, nakon što je do te faze stigao na Australijan Openu ranije ove sezone, čime bi postao najmlađi američki četvrtfinalista u Njujorku još od Rodika (20) 2002. godine. Ovaj levoruki teniser igra protiv Karena Hačanova u njihovom prvom međusobnom duelu. Hačanov pokušava da izbori svoje sedmo grend slem četvrtfinale u karijeri, a drugo na Otvorenom prvenstvu SAD, gde je 2022. dogurao do polufinala. Amerikanac će želeti da protiv Hačanova ponovi svoj meč sa Menšikom, jer igra Rusa sadrži dosta karakteristika mladog Čeha – ali je Karen mnogo iskusniji u završnicama velikih turnira i predisponiran da prepozna izazov tog tipa. Naravno, velika borba je zagarantovana – a Tijenu će sigurno zdušno pomoći domaćinski ambijent u slučaju da se meč bude lomio u četvrtom ili petom setu.

Na trećem stadionu po veličini - „Grendstendu“, 21-godišnji Francuz Artur Žea pokušaće da ispiše istoriju i postane prvi srećni gubitnik u istoriji koji se plasirao u Grend Slem četvrtfinale, čime bi prekinuo negativan niz od 0-12 koliko učinak srećnih gubitnika iznosi u osmini finala na ovom nivou. On se po prvi put u karijeri sastaje sa drugim reketom Holandije Botikom van de Zandshulpom, koji nastoji da izjednači svoj najbolji rezultat na Slemovima od pre pet godina, kada je stigao do četvrtfinala upavo na ovom turniru – poražen posle četiri seta od šampiona Danila Medvedeva. Holanđanin ima prednost već značajnog iskustva na turneji, ali je ovo još jedan Slem na kome se probijaju budući asovi – među kojima Francuz stiče respektabilno ime i neće prezati od toga da iskoristi slabosti favorizovanog protivnika da napravi prvorazrednu senzaciju.