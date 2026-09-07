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Ruska teniserka Mira Andrejeva plasirala se u četvrtfinale Ju Es opena u Njujorku, pošto je pobedila 25. teniserku sveta Anastasiju Potapovu iz Austrije posle tri seta, 5:7, 6:4, 6:3.

Peta teniserka sveta pobedila je posle dva sata i 27 minuta.

Potapova je dobro počela, posle brejka u drugom gemu povela je 2:0, ali je Andrejeva odmah vratila brejk, a potom i izjednačila. Teniserke su posle toga osvajale gemove na svoje servise sve do poslednjeg 12. kada je Potapova napravila novi brejk i osvojila prvi set.

Andrejeva je u drugom setu povela 2:0, posle čega je njena protivnica uspela da izjednači na 2:2. Novi brejk Andrejeva je napravila u sedmom gemu, prednost je sačuvala i izjednačila u meču.

U prva tri gema teniserke su napravile tri brejka, od čega Andrejeva dva i čuvala je prednost do završice, kada je i u poslednjem gemu ponovo oduzela servis Potapovoj, koja se povredila uoči tog gema i u suzama je završila meč.

Andrejeva će u četvrtfinalu igrati protiv pobednice duela američkih teniserki Koko Gof i Ive Jović.