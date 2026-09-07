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Amerikanac je počistio bivšeg šampiona US opena sa 7:6, 6:4, 7:6 posle tri sata igre.

Danil Medvedev - Frensis Tijafo, detalji sa meča Foto: Leonardo Munoz / AFP / Profimedia

"Nije loše, ali ako treba da se zadovoljim ispadanjem u osmini finala, onda je bolje da prestanem da igram tenis. Nisam zadovoljan rezultatom", rekao je Medvedev.

Ipak, pronašao je i ponešto pozitivno u svom nastupu u Njujorku.

"Drago mi je što sam uspeo malo da preokrenem stvari. Odigrao sam tri dobra meča. Gledajući rang, moja prva dva protivnika stigla su iz kvalifikacija ili zahvaljujući vajld-karti, ali Artur Rinderkneš je težak protivnik, a uspeo sam da ga pobedim sa 3:0 u setovima."

Protiv Tijafoa, međutim, nije bio zadovoljan praktično ničim.

"Današnji meč je bio razočaravajući, kao i nivo moje igre. Uopšte nisam srećan, ali možda je ipak bilo malo bolje nego što sam očekivao posle prethodna tri turnira u Americi", zaključio je Medvedev.

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