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1/5 Vidi galeriju Danil Medvedev - Frensis Tijafo, detalji sa meča Foto: Leonardo Munoz / AFP / Profimedia

"Nije loše, ali ako treba da se zadovoljim ispadanjem u osmini finala, onda je bolje da prestanem da igram tenis. Nisam zadovoljan rezultatom", rekao je Medvedev.

Ipak, pronašao je i ponešto pozitivno u svom nastupu u Njujorku.

"Drago mi je što sam uspeo malo da preokrenem stvari. Odigrao sam tri dobra meča. Gledajući rang, moja prva dva protivnika stigla su iz kvalifikacija ili zahvaljujući vajld-karti, ali Artur Rinderkneš je težak protivnik, a uspeo sam da ga pobedim sa 3:0 u setovima."

Protiv Tijafoa, međutim, nije bio zadovoljan praktično ničim.

"Današnji meč je bio razočaravajući, kao i nivo moje igre. Uopšte nisam srećan, ali možda je ipak bilo malo bolje nego što sam očekivao posle prethodna tri turnira u Americi", zaključio je Medvedev.