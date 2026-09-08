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Američka teniserka srpskog porekla Iva Jović završila je učešće na turniru u Njujorku u osmini finala, gde je poražena od Kori Koko Gof. Meč je trajao sat i 32 minuta, a Gof je slavila rezultatom 2:0 u setovima (6:1, 6:4).

Njena naredna protivnica u borbi za polufinale biće Ruska igračica Mira Andrejeva.

Gof je ovim trijumfom stigla do svog 12. četvrtfinala na najvažnijim turnirima. Tokom meča je upisala dva asa, dok Jović nije imala nijedan. Na prvom servisu osvojila je 68 odsto poena, na drugom 65 odsto, a i pored nekoliko duplih servis grešaka iskoristila je pet od 11 brejk lopti. Ukupno je osvojila 65 poena, odnosno 21 više od protivnice.

1/8 Vidi galeriju Iva Jović - plasman u osminu finala US opena! Foto: John Angelillo / UPI / Profimedia, ISI Photos / Alamy / Profimedia

Prema podacima Opta tenisa, Gof je sa 22 godine ostvarila impresivan rezultat, pošto su u ovom veku pre navršene 23. godine više grend slem četvrtfinala imale samo Serena Vilijams (15) i Marija Šarapova (13).

Amerikanka je do sada osvojila jedan grend slem trofej - upravo na US Openu 2023. godine, dok je četvrtfinale na ovom turniru igrala i 2022. godine. Sada pred sobom ima novu priliku za vrhunski rezultat i dodatnu potvrdu statusa jedne od najboljih teniserki svoje generacije.

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