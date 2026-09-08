RIBAKINA FURIOZNO DO ČETVRTFINALA US OPENA! Kazahstanska teniserka pregazila Naomi Osaku!
Kazahstanska teniserka Elena Ribakina plasirala se u četvrtfinale US Opena u Njujorku, pošto je pobedila 13. teniserku svet Naomi Osaku iz Japana posle dva seta, 6:1, 6:4.
Druga teniserka sveta pobedila je posle 66 minuta.
Ona je u prvom setu napravila dva brejka i povela u meču.
Teniserke su u drugom setu osvajale gemove na svoje servise sve do sedmog, kada je Ribakina napravila brejk i povela 4:3, a posle gema na svoj servis i 5:3.
Osaka je u narednom gemu na svoj servis spasila dve meč lopte i ostala u igri, ali je Ribakina posle toga osvojila gem bez izgubljenog poena i plasirala se u četvrtfinale posle prve meč lopte.
Ona će igrati protiv Kineskinje Ćinven Džen, koja je pobedila Poljakinju Igu Švjontek 7:5, 6:3.
Kurir Sport / Beta
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