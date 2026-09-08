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Kazahstanska teniserka Elena Ribakina plasirala se u četvrtfinale US Opena u Njujorku, pošto je pobedila 13. teniserku svet Naomi Osaku iz Japana posle dva seta, 6:1, 6:4.

Druga teniserka sveta pobedila je posle 66 minuta.

1/5 Vidi galeriju Elena Ribakina Foto: ADEK BERRY / AFP / Profimedia, Artur Widak / AFP / Profimedia

Ona je u prvom setu napravila dva brejka i povela u meču.

Teniserke su u drugom setu osvajale gemove na svoje servise sve do sedmog, kada je Ribakina napravila brejk i povela 4:3, a posle gema na svoj servis i 5:3.

Osaka je u narednom gemu na svoj servis spasila dve meč lopte i ostala u igri, ali je Ribakina posle toga osvojila gem bez izgubljenog poena i plasirala se u četvrtfinale posle prve meč lopte.

Ona će igrati protiv Kineskinje Ćinven Džen, koja je pobedila Poljakinju Igu Švjontek 7:5, 6:3.

Kurir Sport / Beta

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