Njegov protivnik biće pobednik Karen Hačanov iz Rusije koji je u pet setova bio bolji od Lernera Tijena.
Tenis
ALEKSANDER BLOKS U ČETVRTFINALU US OPENA: Belgijanac srušio Serundola posle četiri seta
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Belgijanac Aleksander Bloks plasirao se u četvrtfinale US Opena, pobedom protiv Argentinca Fransiska Serundola 6:3, 4:6, 7:5, 7:5.
Aleksander Bloks Foto: Kena Betancur / AFP / Profimedia, Juergen Hasenkopf / imago sportfotodienst / Profimedia, Susan Mullane/ISI Photos / Alamy / Profimedia
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Njegov protivnik biće pobednik Karen Hačanov iz Rusije koji je u pet setova bio bolji od Lernera Tijena.
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