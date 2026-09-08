Slušaj vest

Belgijanac Aleksander Bloks plasirao se u četvrtfinale US Opena, pobedom protiv Argentinca Fransiska Serundola 6:3, 4:6, 7:5, 7:5.

Aleksander Bloks Foto: Kena Betancur / AFP / Profimedia, Juergen Hasenkopf / imago sportfotodienst / Profimedia, Susan Mullane/ISI Photos / Alamy / Profimedia

Njegov protivnik biće pobednik Karen Hačanov iz Rusije koji je u pet setova bio bolji od Lernera Tijena.

Ne propustiteTenisRIBAKINA FURIOZNO DO ČETVRTFINALA US OPENA! Kazahstanska teniserka pregazila Naomi Osaku!
Elena Ribakina
TenisKRAJ BAJKE - IVA JOVIĆ ISPALA U OSMINI FINALA US OPENA! Amerikanka srpskog porekla poražena od Koko Gof!
Iva Jović
TenisDEBAKL IGE ŠVJONTEK! Težak poraz na US Openu!
Iga Švjontek
TenisEMA NAVARO RUTINSKI DO ČETVRTFINALA US OPENA: Srušila je Anu Kalinskaju u dva seta!
profimedia-0955014972.jpg

 BONUS VIDEO:

01:00
Novak Đoković povraća i mere mu puls Izvor: Arena tenis