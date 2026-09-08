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Srpsku teniserku Aleksandru Krunić očekuje višemesečni izostanak sa terena, pošto su se obistinile crne slutnje u vezi sa njenom povredom.

Ona se povredila tokom okršaja drugog kola US opena, gde je u paru sa Anom Danilinom nastupala protiv dubla Sonmez–Marija.

Prema navodima Sport kluba, magnetna rezonanca pokazala je užasnu dijagnozu, pokidan prednji ukršteni ligament levog kolena i oštećenje meniskusa.

Rolan Garos, Aleksandra Krunić i Ana Danilina Foto: BSR AGENCY, BSR Agency / Alamy / Profimedia

Prve procene ukazuju na to da srpsku igračicu očekuje pauza od osam do devet meseci.

Ovaj peh stiže u izuzetno teškom trenutku, jer su Krunić i Danilina bile postavljene za treće nosioce u Njujorku. Da nesreća bude veća, Aleksandra je već prošla kroz isti oporavak u septembru 2022. godine, kada joj je stradao prednji ukršteni ligament desnog kolena.

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