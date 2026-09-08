NE, NE, NE... SRPSKA TENISERKA DOBILA NAJGORE MOGUĆE VESTI! Aleksandra Krunić doživela tešku povredu, sada je čeka duga pauza!
- Aleksandra Krunić pokidala je prednji ukršteni ligament levog kolena i oštetila meniskus tokom meča drugog kola US opena.
- Prema prvim procenama, srpsku teniserku očekuje pauza od osam do devet meseci.
Srpsku teniserku Aleksandru Krunić očekuje višemesečni izostanak sa terena, pošto su se obistinile crne slutnje u vezi sa njenom povredom.
Ona se povredila tokom okršaja drugog kola US opena, gde je u paru sa Anom Danilinom nastupala protiv dubla Sonmez–Marija.
Prema navodima Sport kluba, magnetna rezonanca pokazala je užasnu dijagnozu, pokidan prednji ukršteni ligament levog kolena i oštećenje meniskusa.
Prve procene ukazuju na to da srpsku igračicu očekuje pauza od osam do devet meseci.
Ovaj peh stiže u izuzetno teškom trenutku, jer su Krunić i Danilina bile postavljene za treće nosioce u Njujorku. Da nesreća bude veća, Aleksandra je već prošla kroz isti oporavak u septembru 2022. godine, kada joj je stradao prednji ukršteni ligament desnog kolena.