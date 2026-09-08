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Četvrta teniserka sveta Amerikanka Koko Gof plasirala se u četvrtfinale Ju Es opena, pošto je u noći između ponedeljka i utorka pobedila posle dva seta sunarodnicu Ivu Jović 6:1, 6:4. Ona je pobedila 14. teniserku na WTA listi posle sat i 33. minuta.

Gof će za mesto u polufinalu igrati protiv pete nositeljke i šampionke Rolan Garosa Mirre Andrejeve, koja je savladala Anastasiju Potapovu 5:7, 6:4, 6:3.

1/4 Vidi galeriju Šampionka Sinsinatija - Koko Gof Foto: Trent Patterson / Sipa USA / Profimedia

U muškoj konkurenciji, drugi teniser sveta Nemac Aleksandar Zverev plasirao se u četvrtfinale nakon što je posle tri seta pobedio Italijana Lućijana Darderija 6:2, 6:2, 7:6(3).

Zverev je savladao 22 igrača na ATP listi posle dva sata i 32 minuta.

1/7 Vidi galeriju Aleksandar Zverev na US openu Foto: Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia, Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

On će u četvrtfinalu igrati protiv Holanđanina Botika van de Zandšulpa koji je pobedio Francuza Artura Geu 3:6, 6:7(0), 7(9):6(7), 7:6(3), 6:4 posle pet sati i 13 minuta igre, što je četvrti najduži meč u istoriji US opena.

Rus Karen Hačanov je takođe posle pet setova savladao Amerikanca Lernera Tiena 7:5, 4:6, 6:7(6), 6:1, 6:4.

Hačanov će u četvrtfinalu igrati protiv Belgijanca Aleksandera Bloksa, koji je postao prvi belgijski teniser u istoriji koji se plasirao među osam najboljih na Ju Es openu.