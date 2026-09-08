TAKSISTA BRUTALNO ISPROZIVAO CICIPASA, A NIJE ZNAO DA MU BAŠ ON SEDI U KOLIMA! Grk ispričao ludu anegdotu u Njujorka - ova priča će vas nasmejati do suza!
Stefanos Cicipas jeste rano spakovao kofere na ovogodišnjem US Openu, ali je zato priča iz njujorškog taksija obišla i nasmejala ceo internet.
Nakon što ga je Ben Šelton ubedljivo nadigrao i izbacio sa turnira, grčki teniser je van terena doživeo neprijatan, ali zanimljiv momenat.
On je na mreži "X" podelio anegdotu o vožnji taksijem u kojoj ga vozač uopšte nije prepoznao.
Ne sluteći koga vozi, taksista ga je usput pitao da li slučajno poznaje poznatog grčkog tenisera.
- Taksista u Njujorku me je pitao da li poznajem Stefanosa Cicipasa. Rekao sam: „Veoma smo bliski.“
Usledila je opaska vozača koja je u sekundi zapalila društvene mreže:
On kaže: „Dobro. Reci mu da prestane da pravi pauze za toalet kao da traži Narniju.“
Ovakva reakcija taksiste nije slučajna, s obzirom na to da se Cicipas već godinama nalazi na udaru javnosti i rivala zbog neobično dugih odlazaka u svlačionicu između setova.