Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Stefanos Cicipas jeste rano spakovao kofere na ovogodišnjem US Openu, ali je zato priča iz njujorškog taksija obišla i nasmejala ceo internet.

Nakon što ga je Ben Šelton ubedljivo nadigrao i izbacio sa turnira, grčki teniser je van terena doživeo neprijatan, ali zanimljiv momenat.

On je na mreži "X" podelio anegdotu o vožnji taksijem u kojoj ga vozač uopšte nije prepoznao.

Ne sluteći koga vozi, taksista ga je usput pitao da li slučajno poznaje poznatog grčkog tenisera.

- Taksista u Njujorku me je pitao da li poznajem Stefanosa Cicipasa. Rekao sam: „Veoma smo bliski.“

1/4 Vidi galeriju Grčki teniser Stefanos Cicipas Foto: Rich Storry / Getty images / Profimedia, MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Usledila je opaska vozača koja je u sekundi zapalila društvene mreže:

On kaže: „Dobro. Reci mu da prestane da pravi pauze za toalet kao da traži Narniju.“

Ovakva reakcija taksiste nije slučajna, s obzirom na to da se Cicipas već godinama nalazi na udaru javnosti i rivala zbog neobično dugih odlazaka u svlačionicu između setova.