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U današnjem hispano-američkom četvrtfinalu donjeg dela žreba 146. Ju Es Opena na stadionu “Artur Eš” “stara kuka” među njima je Tijafo (ATP #12, tek 28. godina), njegov protivnik Mikelsen (ATP #46) ima 22 – a suparnici-vršnjaci Alkaraz (ATP#3) i Šelton (ATP #9) po 23 godine.

1/6 Vidi galeriju Karlos Alkaraz, Indijan Vels Foto: George Walker/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, John Cordes/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Charles Baus/CSM / Shutterstock Editorial / Profimedia

Alkaraz ima skor 31-1 na grend slemovima od prošlogodišnjeg Rolan Garosa i nalazi se u seriji od 18 pobeda zaredom, uključujući i titulu na Australijan Openu ranije ove godine.

Španac pokušava da postane tek peti teniser u Open eri koji je stigao do 11 grend slem polufinala pre navršene 24 godine (posle Bekera – 13, Vilandera – 12, Borga – 11 i Nadala – 11) i da se plasira u svoje četvrto polufinale Ju-Es Opena. Karlitos je do sada bio enigma za “jenkije” uz skor 13-0 na Slemovima u dosadašnjoj karijeri, gde je od poslednjih četiri nastupa osvojio tri (Pariz ’25, Njujork ’25, Melburn ’26).

Najbolje rangirani domaćin Šelton nastoji da ostvari najveću pobedu u karijeri (skor 0-17 protiv igrača iz Top 3) i izjednači svoj najbolji rezultat na grend slemovima, nakon polufinala na Ju-Es openu pre tri godine i na Australijan openu prošle godine. Pobedom bi zakazao treće sveameričko polufinale u muškoj konkurenciji na grend slemovima u ovom veku, nakon što je Agasi savladao Džineprija na Ju-Es openu 2005. i Fric Tijafoa u polufinalu Ju-Es opena pre dve godine. Ove letnje sezone na betonu ima skor 12-2, a najbolji rezultat mu je osvajanje druge ATP Masters 1000 titule u Monrealu. Očekivano, Alkarazov skor od 3:0 protiv Šeltona je simbol razlike u klasi, ali je “fina dorada” nešto na čemu se radilo kod Bena u poslednje vreme – pa bi bilo koji osvojeni set u današnjem meču mogao da podstakne igru, entuzijazam i verovanje u svoje mogućnosti – bez presedana u njihovom rivalitetu.

“Big Fo” vodi među svim igračima po broju pobeda na betonu na ATP turneji ove sezone (25) i pokušava da se plasira u svoje treće polufinale Ju-Es opena u poslednjih pet izdanja. U meč protiv kolege Mikelsena ulazi sa prednošću od 2-0 u međusobnom skoru. Tijafo je dobio poslednjih 11 setova na ovom turniru otkako je gubio sa 1-2 u setovima protiv Dama u prvom kolu, dok je njegov protivnik Mikelsen dobio 12 setova zaredom bez izgubljenog seta da bi stigao do svog prvog Grend Slem četvrtfinala i jedini je četvrtfinalista koji još nije izgubio set. Tijafo bi pobedom obezbedio povratak u Top 10 i ostvario novi najbolji plasman u karijeri.

Mikelsen igra svoje prvo četvrtfinale na jednom od Slemova, a u karijeri ima skor 0-5 u četvrtfinalima iznad ATP 250 nivoa turnira. Veliki server nastoji da postane prvi Amerikanac koji je stigao do polufinala Ju-Es opena bez izgubljenog seta još od Kurijera 1991. godine, kao i drugi najlošije rangirani polufinalista Ju-Es opena u ovoj deceniji, iza Šeltona (koji je bio 47. reket sveta 2023. godine). Time bi se pridružio Fricu (2), Šeltonu (2), Tijafou (2) i Polu (1) kao jedinim aktivnim američkim teniserima koji su nastupali u polufinalima Slema, i postao bi drugi igrač rođen 2004. godine ili kasnije koji je stigao do Grend Slem polufinala, posle Menšika (rođenog 2005). I pored ove sjajne statistike, teško je reći bilo šta drugo osim toga da je Tijafo izraziti favorit u ovom meču – pa čak i na nivou da bi mogao da ga okonča u tri seta za treću pobedu u isto toliko njihovih mečeva.

Na listi lidera po broju pobeda na ATP turneji ove godine vodi Saša Zverev (50-13), odsutni Siner je drugi (44-3) – a u američkom nizu Tijafo je treći sa 41-16, Pol četvrti sa 39-17 i Šelton peti sa skorom od 37 pobeda i 13 poraza. Na turnirima koji su se igrali na betonskoj podlozi, posle Tijafoa slede Šelton (23-6), Medvedev sa 23-9 i razočarenja Ju Es Opena Menšik (23-10) i Nakašima (23-11). Ako je nešto validan indikator toga da se američki tenis vraća na put nekadašnjih uspeha – to su (i) ovi podaci, a mogući ishod četvrtfinalnih mečeva u Njujorku još važniji nagoveštaj.