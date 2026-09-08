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Beloruska igračica je do trijumfa nad šestom teniserkom sveta došla za dva sata i 22 minuta.

1/6 Vidi galeriju Arina Sabalenka na US openu Foto: Adam Stoltman / Alamy / Profimedia, Andrew Schwartz / Sipa Press / Profimedia, Andrew Schwartz / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Sabalenka, dvostruka uzastpona šampionka Ju Es opena, bolje je počela meč, ranim brejkom u drugom gemu.

Beloruskinja je pri rezultatu 5:4 servirala za osvajanje prvog seta, ali je Noskova, aktuelna šampionka Vimbldona, vratila brejk i set zatim odvela u taj-brejk.

Sabalenka je u dodatnom, 13. gemu bila ubedljiva sa 7:1.

Jedini brejk u drugom delu igre viđen je u šestom gemu, kada je Noskova oduzela servis protivnici i potom u devetom gemu iskoristila četvrtu set loptu za izjednačenje.

Noskova je prva stigla do brejka u odlučujućem, trećem setu, u petom gemu, ali je Sabalenka izjednačila u osmom gemu.

Pitanje pobednice rešeno je u super taj-brejku, u kojem je Sabalenka slavila rezultatom 10:7.

Sabalenka će u polufinalu poslednjeg grend slema u sezoni igrati protiv pobednice sveameričkog duela između Džesike Pegule (treća na WTA listi) i Eme Navaro (27. na svetu).