SABALENKA NASTAVILA TRIJUMFALAN NIZ NJUJORKU: Beloruskinja posle tri seta pobedila Noskovu za plasman u polufinale Ju Es opena
Beloruska igračica je do trijumfa nad šestom teniserkom sveta došla za dva sata i 22 minuta.
Sabalenka, dvostruka uzastpona šampionka Ju Es opena, bolje je počela meč, ranim brejkom u drugom gemu.
Beloruskinja je pri rezultatu 5:4 servirala za osvajanje prvog seta, ali je Noskova, aktuelna šampionka Vimbldona, vratila brejk i set zatim odvela u taj-brejk.
Sabalenka je u dodatnom, 13. gemu bila ubedljiva sa 7:1.
Jedini brejk u drugom delu igre viđen je u šestom gemu, kada je Noskova oduzela servis protivnici i potom u devetom gemu iskoristila četvrtu set loptu za izjednačenje.
Noskova je prva stigla do brejka u odlučujućem, trećem setu, u petom gemu, ali je Sabalenka izjednačila u osmom gemu.
Pitanje pobednice rešeno je u super taj-brejku, u kojem je Sabalenka slavila rezultatom 10:7.
Sabalenka će u polufinalu poslednjeg grend slema u sezoni igrati protiv pobednice sveameričkog duela između Džesike Pegule (treća na WTA listi) i Eme Navaro (27. na svetu).