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Naime, od 2000. godine u samo u 10 navrata je zabeleženo da je neki teniser stigao do finala Grend Slema a da mu ni jedan od prethodnih 6 suparnika nisu bili rangirani u Top 20. To su bili Sampras na Vimbldonu 2000., Johanson u Melburnu 2002. Nalbandijan na Vimbldonu 2002., Agasi na Otvorenom prvenstvu SAD 2005., Federer na Vimbldonu 2008, Nadal na US Openu 2017. i 2019. - a uz njega Medvedev te poslednje godine.

1/7 Vidi galeriju Aleksandar Zverev na US openu Foto: Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia, Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

U ovoj deceniji “privilegija” je bila rezervisana za Sašu Zvereva - u Njujorku 2020. i ranije ove godine na Rolan Garosu – a kako stvari stoje isto bi moglo da mu se ponovi i 6 godina kasnije upravo u “Velikoj jabuci”. Ako se to desi, postaće prvi igrač u ovom veku koji je stigao do tri Grend Slem finala bez susreta sa konkurentom iz 20 najboljih – a jedini kome je to pošlo za reketom u istoj godini.

Ako se uzme u obzir da su mu naredni protivnici Van De Zanshulp (prvi meč u karijeri), a u slučaju pobede bolji iz meča Hačanov – Bloks (protiv Rusa 6:3 / Belgijanca 3:0), veliki su izgledi da će Saša doći do ovog zanimljivog statističkog rekorda. Još kad se u finalu ne bi ponovio rezultat iz te 2020…