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Frensis Tijafo ostvario je jednu od najneverovatnijih pobeda svoje karijere!

Amerikanac je u četvrtfinalu US opena bio praktično otpisan, ali je uspeo da se vrati iz gotovo bezizlazne situacije i posle četiri sata i 38 minuta drame savlada sunarodnika Aleksa Mikelsena.

Tijafo je izgubio prva dva seta, a potom se našao na samo nekoliko poena od eliminacije! Mikelsen je pri rezultatu 5:3 u trećem setu servirao za plasman u polufinale, ali tada je počela nestvarna serija.

Iskusniji Amerikanac se probudio, osvojio 17 od naredna 22 poena, oteo treći set i potpuno promenio sliku na terenu!

Ni tu nije bio kraj drame!

Tijafo je potom rutinski dobio četvrti set i izjednačio rezultat na 2:2, ali je Mikelsen u odlučujućem setu ponovo zadao udarac - poveo je sa 3:0!

Delovalo je da je tu kraj. Posle svega što je preživeo u trećem setu, Tijafo je ponovo bio na ivici ambisa.

Ali ne i ovog puta!

Usledio je još jedan spektakularan povratak, a odluka je pala u dramatičnom taj-brejku petog seta. Tijafo je na kraju slavio sa 5:7, 3:6, 7:5, 6:3, 7:6 (6) i izborio plasman u svoje treće polufinale US opena.

Frensis Tijafo na US openu Foto: Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia

Suze posle drame

Posebno emotivne scene viđene su odmah po završetku meča.

Mikelsen je bio potpuno slomljen nakon što je ispustio ogromnu prednost i priliku da prvi put u karijeri zaigra u polufinalu nekog grend slema. Tijafo, međutim, nije dugo slavio - odmah je prišao rivalu i zagrlio ga, dok je mlađi Amerikanac plakao na njegovom ramenu.

"Polako sam počeo da pronalazim svoj ritam", rekao je Tijafo posle jednog od najdramatičnijih mečeva ovogodišnjeg US opena.

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