GUBIO 0:2 U SETOVIMA I 0:3 U ODLUČUJUĆEM PETOM – A ONDA JE USLEDILO ČUDO! Četiri i po sata ludila i PREOKRET ZA PAMĆENJE!
Frensis Tijafo ostvario je jednu od najneverovatnijih pobeda svoje karijere!
Amerikanac je u četvrtfinalu US opena bio praktično otpisan, ali je uspeo da se vrati iz gotovo bezizlazne situacije i posle četiri sata i 38 minuta drame savlada sunarodnika Aleksa Mikelsena.
Tijafo je izgubio prva dva seta, a potom se našao na samo nekoliko poena od eliminacije! Mikelsen je pri rezultatu 5:3 u trećem setu servirao za plasman u polufinale, ali tada je počela nestvarna serija.
Iskusniji Amerikanac se probudio, osvojio 17 od naredna 22 poena, oteo treći set i potpuno promenio sliku na terenu!
Ni tu nije bio kraj drame!
Tijafo je potom rutinski dobio četvrti set i izjednačio rezultat na 2:2, ali je Mikelsen u odlučujućem setu ponovo zadao udarac - poveo je sa 3:0!
Delovalo je da je tu kraj. Posle svega što je preživeo u trećem setu, Tijafo je ponovo bio na ivici ambisa.
Ali ne i ovog puta!
Usledio je još jedan spektakularan povratak, a odluka je pala u dramatičnom taj-brejku petog seta. Tijafo je na kraju slavio sa 5:7, 3:6, 7:5, 6:3, 7:6 (6) i izborio plasman u svoje treće polufinale US opena.
Suze posle drame
Posebno emotivne scene viđene su odmah po završetku meča.
Mikelsen je bio potpuno slomljen nakon što je ispustio ogromnu prednost i priliku da prvi put u karijeri zaigra u polufinalu nekog grend slema. Tijafo, međutim, nije dugo slavio - odmah je prišao rivalu i zagrlio ga, dok je mlađi Amerikanac plakao na njegovom ramenu.
"Polako sam počeo da pronalazim svoj ritam", rekao je Tijafo posle jednog od najdramatičnijih mečeva ovogodišnjeg US opena.