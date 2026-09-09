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Džesika Pegula nastavila je pohod na titulu na US openu! Amerikanka je u četvrtfinalu posle velikog preokreta savladala sunarodnicu Emu Navaro rezultatom 3:6, 6:4, 6:3 i izborila plasman u treće uzastopno polufinale u Njujorku.

Pegula je loše počela meč i izgubila prvi set, ali je potom pronašla ritam i uspela da preokrene duel protiv teniserke koju je savladala i u prethodna četiri međusobna susreta. Ovom pobedom stigla je i do 50. trijumfa u sezoni, kao prva teniserka kojoj je to pošlo za rukom tokom 2026. godine.

Ipak, duel na najvećem teniskom stadionu sveta bio je zanimljiv iz još jednog razloga. Mediji su ga najavljivali kao "sudar milijarderskih naslednica", pošto su se preko puta mreže našle ćerke dvojice američkih milijardera.

Pegula je ćerka milijardera Terija Pegule, vlasnika NFL ekipe Bafalo Bils i hokejaškog kluba Bafalo Sejbrs, dok je Ema Navaro ćerka američkog milijardera Bena Navara, jednog od najbogatijih ljudi u SAD i vlasnika investicione kompanije Šerman Fajnenšl Grup.

Procene bogatstva njihovih porodica zato su meč učinile jednim od najneobičnijih duela ovogodišnjeg US opena.

A ko je zapravo Džesika Pegula?

Kada izađe na teren, ona je jedna od najboljih teniserki sveta. Međutim, njeno prezime decenijama je poznato širom Amerike.

Džesika Pegula je ćerka milijardera Terija Pegule, čoveka koji je vlasnik NFL ekipe Bafalo Bils i hokejaškog kluba Bafalo Sejbrs.

Ali, iako je mogla da izabere potpuno drugačiji život i ostane u svetu porodičnog biznisa, ona je rešila da napravi sopstveno ime.

Izabrala je tenis.

1/6 Vidi galeriju Američka teniserka - Džesika Pegula Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Otac joj je milijarder i vlasnik sportskog carstva

Džesikin otac Teri Pegula napravio je ogromno bogatstvo u industriji nafte i prirodnog gasa.

Teri Pegula Foto: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia

Njegova kompanija Ist Risorsis prodata je 2010. godine kompaniji Rojal Dač Šel za čak 4,7 milijardi dolara, a nakon toga je Pegula počeo da ulaže ogroman novac u sport.

Godine 2011. kupio je hokejaški klub Bafalo Sejbrs, dok je nekoliko godina kasnije porodica Pegula postala vlasnik i NFL ekipe Bafalo Bils.

Tako je Džesika odrasla u porodici koja nije posedovala samo ogromno bogatstvo, već i neke od najpoznatijih sportskih institucija u svom gradu.

Njena majka Kim Pegula takođe je imala važnu ulogu u porodičnom sportskom biznisu i zajedno sa suprugom učestvovala je u upravljanju njihovim sportskim carstvom.

"Nisam imala batlera i limuzinu!"

Upravo zbog svog porekla Džesika je često bila meta priča da je odrasla u luksuzu kakav većina ljudi može samo da zamišlja.

Tokom US opena 2024. godine javno je reagovala na komentare i pretpostavke da je njen život bio ispunjen batlerima, šoferima, privatnim avionima i svim mogućim privilegijama koje dolaze uz milijardersko bogatstvo.

Pegula je tada poručila da joj smeta kada ljudi automatski zaključuju da znaju kakav je život imala samo zato što znaju koliko je bogat njen otac.

Ipak, jedno je nesporno - odrasla je u jednoj od najbogatijih američkih porodica.

Nije ostala u senci slavnog oca

Finansijska sigurnost koju joj je porodica pružala mogla je da joj omogući potpuno drugačiji život, međutim, Džesika je odlučila da izgradi sopstvenu karijeru.

Umesto da se priključi porodičnom biznisu, posvetila se tenisu i godinama se probijala kroz svetsku rang-listu.

Nije joj slavno prezime donosilo pobede na terenu. Za svaki uspeh morala je da se izbori sama.

Na kraju je stigla do trećeg mesta na WTA listi i postala jedna od najboljih teniserki sveta.

Najveći uspeh na grend slem turnirima ostvarila je na US openu 2024. godine, kada je stigla do prvog velikog finala u karijeri.

Sada je ponovo među najboljima u Njujorku i ima priliku da napravi još jedan veliki korak.

A koliko je zaradila od tenisa?

Iako joj porodično bogatstvo daje finansijsku sigurnost, Džesika Pegula je tokom karijere izgradila i sopstveno bogatstvo.

Samo tokom 2026. godine, prema zvaničnim podacima WTA, do početka završnice US opena zaradila je više od 4,2 miliona dolara od turnirskih nagrada.

A kada se pogledaju i njeni prihodi van terena, brojke su još impresivnije. Forbs ju je za 2025. godinu svrstao među najplaćenije sportistkinje sveta, sa ukupnom zaradom od 12,3 miliona dolara - od čega je 5,3 miliona stiglo od nastupa na terenu, a čak sedam miliona od sponzorskih i drugih komercijalnih ugovora.

Pored profesionalnog tenisa, Pegula je izgradila i sopstveni poslovni identitet. Vlasnica je kompanije za negu kože „Redi 24“, a sarađivala je i sa velikim svetskim brendovima, među kojima su Adidas, Dajson, Hajat, IBM i Jonex.

Dakle, Džesika Pegula nije samo ćerka milijardera. Ona je i sama tokom godina izgradila ozbiljnu sportsku i poslovnu karijeru, a njene zarade od tenisa i van terena mere se milionima dolara.

1/9 Vidi galeriju Džesika Pegula Foto: ADEK BERRY / AFP / Profimedia

Porodica joj je promenila život

Međutim, život porodice Pegula nije se svodio samo na bogatstvo i uspeh.

Njena majka Kim Pegula doživela je ozbiljan zdravstveni problem 2022. godine, nakon kojeg je usledio dug i težak oporavak.

Džesika je kasnije javno govorila o tome koliko je taj period bio težak za njenu porodicu i koliko je borba njene majke uticala na sve njih.

Uprkos teškim trenucima van terena, nastavila je da igra tenis na najvišem nivou.

Naslednica milijardera i teniska zvezda

Džesika Pegula je zato jedna od najneobičnijih priča savremenog sporta.

Ćerka je milijardera. Odrasla je u porodici koja poseduje velike američke sportske klubove i nikada nije morala da brine o egzistenciji.

Ali kada izađe na teren, novac njenog oca ne može da joj osvoji nijedan poen.

To mora da uradi sama.

I upravo je u tome najveća posebnost njene priče. Umesto da zauvek ostane samo "ćerka milijardera", Džesika Pegula uspela je da stvori sopstveno ime.

A posle velike pobede nad Emom Navaro, sada je ponovo na korak od najvećeg sna - titule na US openu.