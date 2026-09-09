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Branilac titule Karlos Alkaraz završio je učešće na US openu posle nestvarne borbe protiv Bena Šeltona. Španac je bio na ivici poraza, uspeo je da se vrati kada je delovalo da mu nema spasa i odvede meč u peti set, ali je Amerikanac na kraju ipak zaustavio njegov veliki povratak.

Šelton je posle više od četiri sata borbe slavio rezultatom 3:2 u setovima (6:7, 6:1, 6:3, 1:6, 7:6 (10:7))

Alkaraz i Šelton priredili su publici na stadionu "Artur Eš" spektakl za pamćenje, a duel je imao gotovo sve - dramatične preokrete, serije gemova, sjajne poene i veliku borbu dvojice tenisera.

Meč je trajao do 03.37 po vremenu u Njujorku! Neverovatno... Ali krenimo redom.

Španac je uspeo da osvoji prvi set, ali je potom Amerikanac potpuno preokrenuo situaciju na terenu.

1/4 Vidi galeriju Ben Šelton - Karlos Alkaraz Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Šelton ga je imao na konopcima

Nošen frenetičnom podrškom domaće publike, Ben Šelton podigao je nivo igre i počeo da pravi ogromne probleme jednom od najboljih tenisera sveta.

Amerikanac je igrao agresivno, koristio svoj razorni servis i nije dozvoljavao Alkarazu da pronađe pravi ritam.

U jednom trenutku delovalo je da se Španac nalazi pred ozbiljnim problemom i da bi branilac titule mogao da doživi šokantnu eliminaciju.

Ali Alkaraz nije čovek koji lako odustaje.

A onda je počeo veliki povratak

Kada je izgledalo da mu ponestaje rešenja, Španac je pronašao način da se vrati.

Počeo je agresivnije da napada, podigao nivo igre i ponovo pokazao zašto ga mnogi smatraju jednim od najopasnijih tenisera današnjice.

Gem po gem uspevao je da vraća samopouzdanje, dok je Šelton počeo da oseća ogroman pritisak.

Alkaraz je na kraju uspeo da izjednači na 2:2 u setovima i odvede spektakularni četvrtfinalni duel u odlučujući peti set!

1/5 Vidi galeriju Karlos Alkaraz na US openu Foto: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Leonardo Munoz / AFP / Profimedia, Marcin Cholewinski / Zuma Press / Profimedia

Drama dostigla vrhunac

Posle velikog povratka, činilo se da bi Alkaraz mogao da napravi potpuno čudo i preokrene meč.

Međutim, Šelton nije dozvolio da ga veliki povratak rivala slomi.

Amerikanac je uspeo da pronađe novu energiju i u odlučujućem setu ponovo pokaže zbog čega je jedan od najopasnijih tenisera na domaćem terenu.

U velikoj borbi, Šelton je na kraju uspeo da zaustavi Alkarazov nalet (poveo sa 5:3 u super taj-brejku) i sačuva prednost, dok je Španac, uprkos ogromnoj borbi, morao da prihvati poraz.

Bolan kraj za šampiona

Poraz će sigurno zaboleti Alkaraza, posebno zbog načina na koji se vratio u meč.

Bio je praktično na ivici eliminacije, uspeo je da pronađe snagu za veliki povratak i izbori peti set, ali ovog puta nije uspeo da napravi potpuni preokret.

Sa druge strane, Šelton je ostvario jednu od najvećih pobeda u karijeri i pred domaćom publikom eliminisao jednog od najvećih favorita turnira. Alkaraz je tako ostao bez prilike da nastavi odbranu titule u Njujorku, dok je Amerikanac izborio veliko polufinale.

Španac se vratio iz ponora i pokazao srce šampiona, ali ovoga puta ni to nije bilo dovoljno.