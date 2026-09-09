Slušaj vest

Dok je Njujork spavao, Karlos Alkaraz i Ben Šelton ispisivali su istoriju!

Verovali ili ne, njihov četvrtfinalni spektakl na US openu trajao je sve do neverovatnih 3.35 ujutru, čime je postavljen rekord za najkasniji završetak jednog meča u istoriji ovog Grend slema.

Meč je trajao čak četiri sata i 28 minuta, a publika koja je ostala na tribinama dočekala je kraj spektakla kakav US open nikada ranije nije video.

1/8 Vidi galeriju Ben Šelton - Karlos Alkaraz, četvrtfinale US opena Foto: Leonardo Munoz / AFP / Profimedia, Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Srušen rekord koji je držao upravo Alkaraz

Posebno zanimljivo, prethodni rekord takođe je bio u vlasništvu španskog asa!

Alkaraz je 2022. godine protiv Janika Sinera u četvrtfinalu US opena odigrao jedan od najspektakularnijih mečeva svoje karijere. Posle pet setova i više od pet sati borbe, taj duel završen je u 2.50 ujutru.

Četiri godine kasnije, Karlitos se ponovo našao u centru istorijske noći na istom mestu.

Ovoga puta, međutim, nije imao razloga za slavlje.

Šelton je posle velike borbe srušio branioca titule rezultatom 6:7, 6:1, 6:3, 1:6, 7:6, a odluka je pala tek u dramatičnom super taj-brejku petog seta.

Neverovatno je da je njihov duel počeo tek oko 23.05 po lokalnom vremenu, nakon što se kompletan program na glavnom stadionu odužio.

Kako su sati prolazili, postajalo je jasno da se pred očima publike sprema nešto istorijsko.

Jedan po jedan set prolazio je u velikoj borbi, a kada je meč ušao u odlučujuću deonicu, sat je već odavno pokazivao duboko iza ponoći.

Na kraju su Šelton i Alkaraz igrali dok se Njujork pripremao za novo jutro!

Drama, iscrpljenost i borba do poslednjeg poena

Meč je bio pravi test izdržljivosti za obojicu tenisera.

Alkaraz se tokom iscrpljujuće borbe suočavao i sa fizičkim problemima, ali je uspeo da se vrati u meč i izbori odlučujući peti set.

Ipak, Amerikanac je pred domaćom publikom izdržao pritisak i stigao do jedne od najvećih pobeda svoje karijere.

Za Šeltona je ovo bio poseban trenutak - prva pobeda nad teniserom iz samog vrha svetskog tenisa i plasman u polufinale turnira, dok je za Alkaraza usledio bolan kraj odbrane titule.