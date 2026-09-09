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Španac je bio na ivici poraza, uspeo je da se vrati kada je delovalo da mu nema spasa i odvede meč u peti set, ali je Amerikanac na kraju ipak zaustavio njegov veliki povratak.

Šelton je posle više od četiri sata borbe slavio rezultatom 3:2 u setovima (6:7, 6:1, 6:3, 1:6, 7:6 (10:7))

- Posle trećeg seta bio sam zaista fizički iscrpljen, ali sam pronašao način da se još malo poguram i nastavim da dajem sve od sebe. U petom setu sam počeo da se osećam sve bolje i bolje, ali sam igrao protiv jednog od najboljih. Šelton je zver, neverovatan igrač, veoma moćan, i znao je da odigra zaista dobro u svakoj situaciji. Zaslužuje sve pohvale - izjavio je Alkaraz posle meča i potom dodao:.

- Servis je veoma važno oružje u ovakvim situacijama, ali nekad pobediš, a nekad izgubiš. Sećam se da sam poslednji taj-brejk ove vrste igrao u Parizu i tada sam odigrao neverovatan meč.

1/8 Vidi galeriju Ben Šelton - Karlos Alkaraz, četvrtfinale US opena Foto: Leonardo Munoz / AFP / Profimedia, Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Otkrio je Karlos sa kakvim problemima se suočavao tokom meča.

- Ovog puta, kada pokušavaš da se boriš i prevaziđeš sve fizičke probleme, kada si veoma umoran, a uz to on servira, to stvara veliki pritisak. Pomisliš: ‘U redu, moram da pokušam da vratim servis.’ Ne znaš da li ćeš biti u stanju da odigraš poen ili će on servisom osvojiti poen bez borbe. Mislim da je u tim trenucima veoma dobro iskoristio svoj servis. To nije izgovor, ali rekao bih da je servis veoma važno oružje u ovakvim trenucima.

Španac nije razočaran ovakvim ishodom.

- Kao što sam rekao pre početka turnira, moj cilj je bio da se takmičim, igram ovakve mečeve i, pre svega, da to radim zdrav. Bio sam veoma blizu. Zato neću biti razočaran što na kraju nisam pobedio. Srećan sam i ponosan na sebe, na način na koji sam se borio tokom celog meča. Odlazim sa terena srećan. Odlazim sa osmehom i zdrav, a upravo mi je to bilo potrebno.