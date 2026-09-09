Slušaj vest

Amerikanac je u četvrtfinalu US Opena savladao Karlosa Alkaraza sa 6:7(5), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6(7), ali njegov trijumf nije značajan samo zbog velikog imena koje je bilo sa druge strane mreže.

Šelton je ovom pobedom ispisao i istoriju US Opena.

Naime, deveti teniser sveta postao je tek drugi igrač u Open eri koji je u taj-brejku petog seta savladao branioca titule na grend slem turniru.

Pre njega je to uspelo samo Petru Kordi, i to davne 1997. godine – takođe na US Openu.

Čekalo se, dakle, punih 28 godina da neko ponovi ovaj podvig, a Šelton je upravo na najvećoj pozornici u Njujorku uspeo da prekine tu dugu pauzu.

1/8 Vidi galeriju Ben Šelton - Karlos Alkaraz, četvrtfinale US opena Foto: Leonardo Munoz / AFP / Profimedia, Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Amerikanac je ostvario i još jedan veliki rezultat. Za 23-godišnjeg tenisera iz Orlanda ovo je bila prva pobeda u karijeri protiv igrača koji se nalazi u Top 3 ATP liste.

Šelton sada ima priliku da napravi još veći korak.

U polufinalu će igrati protiv sunarodnika Frensisa Tijafoa. Biće to posebno zanimljiv duel, jer će pobednik tog meča prvi put u karijeri zaigrati u finalu jednog grend slema.

Jedno je već sigurno – Amerika će imati svog predstavnika u velikom finalu US Opena.