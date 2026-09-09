Ribakina je pobedila 121. igračicu na WTA listi posle dva sata i 15 minuta.
Tenis
RIBAKINA PREGURALA ĆINVEN DŽEN I IDE U POLUFINALE US OPENA: Kazahstanka preokretom do velikog trijumfa!
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Druga teniserka sveta Elena Ribakina iz Kazahstana plasirala se u polufinale US Opena, pošto je posle tri seta pobedila Kineskinju Ćinven Džen 3:6, 6:1, 6:4.
Ribakina je tri puta oduzela servis protivnici, koja je napravila jedan brejk.
U polufinalu, Ribakina će igrati protiv bolje iz duela Ruskinje Mire Andrejeve i Amerikanke Koko Gof.
(Beta)
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