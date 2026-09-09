Slušaj vest

Druga teniserka sveta Elena Ribakina iz Kazahstana plasirala se u polufinale US Opena, pošto je posle tri seta pobedila Kineskinju Ćinven Džen 3:6, 6:1, 6:4.

Ribakina je tri puta oduzela servis protivnici, koja je napravila jedan brejk.

U polufinalu, Ribakina će igrati protiv bolje iz duela Ruskinje Mire Andrejeve i Amerikanke Koko Gof.

(Beta)

Ne propustiteTenisČEKALO SE 28 GODINA: Šelton srušio Alkaraza i uradio ono što niko nije uspeo još od 1997!
Ben Šelton
TenisDOK JE NJUJORK SPAVAO, VODILA SE EPSKA BITKA! Alkaraz i Šelton igrali do 3.35 UJUTRU – pao nestvaran rekord!
Ben Šelton
TenisČUDO! ČUDO! ČUDO! Karlos Alkaraz eliminisan sa US opena u meču koji trajao do POLA 4 UJUTRU! Ma, luđe od ovoga - ne može
Ben Šelton
TenisALKARAZ SE OGLASIO POSLE ŠOKANTNE ELIMINACIJE SA US OPENA! Španac nije razočaran, poslao je emotivnu poruku koja odjekuje: "Odlazim sa terena srećan!"
profimedia-1132698104.jpg

00:40
Rolan Garos, ulaz u teniski kompleks Izvor: Kurir