ĐOKOVIĆ PREDLOŽIO VELIKU PROMENU, TIJAFO MU ODGOVORIO: Mi muškarci treba toga da se držimo
Amerikanac je bio na ivici eliminacije, pošto je izgubio prva dva seta, ali je uspeo da napravi veliki preokret i na kraju slavi rezultatom 3:2.
Tijafo je tako treći put u karijeri stigao do polufinala US opena, a posle meča dobio je pitanje da li smatra da bi muškarci i ubuduće trebalo da igraju na tri dobijena seta na grend slemovima.
Njegov odgovor bio je nedvosmislen.
"100 posto sam za to. Mi muškarci treba toga da se držimo. Ne znam u kom pravcu razgovori idu, šta drugi ljudi misle, ali znam da smo imali mnogo epskih mečeva u tom formatu koji su obeležili istoriju tenisa", rekao je Tijafo.
Ipak, Amerikanac je priznao da lično nije ljubitelj maratonskih duela – posebno kada ima veliku prednost.
"Da li volim da sam dugo na terenu? Apsolutno ne. Mnogo puta bi voleo kada vodim 2:0, da stisnem ruku rivalu i odem kući. Ali to je tenis. Odrastao sam gledajući Novaka i Rafu, Rafu i Federera, mečeve koji su trajali satima. To je istorija. Mislim da gren slemovi ne bi imali toliki značaj ako bi se igralo na dva dobijena seta", zaključio je Tijafo.
Njegove reči dolaze u trenutku kada se sve glasnije govori o mogućim promenama u tenisu, posebno kada je reč o skraćivanju mečeva.
Novak Đoković je prethodno predložio format u kojem bi se setovi igrali do četiri osvojena gema, uz ukidanje prednosti na 40:40. Ideja takvog formata jeste da mečevi budu kraći i predvidljiviji, što bi moglo da odgovara organizatorima, televizijama i komercijalnim partnerima.
Tijafo, međutim, smatra da bi promena formata mogla da ugrozi ono što grend slemove čini posebnim – upravo maratonske duele i drame koje se pamte decenijama.
A njegov preokret protiv Mikelsena još jednom je pokazao zašto se pet setova i dalje smatra jednim od najvećih testova u svetu tenisa.