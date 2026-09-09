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Amerikanac je bio na ivici eliminacije, pošto je izgubio prva dva seta, ali je uspeo da napravi veliki preokret i na kraju slavi rezultatom 3:2.

Tijafo je tako treći put u karijeri stigao do polufinala US opena, a posle meča dobio je pitanje da li smatra da bi muškarci i ubuduće trebalo da igraju na tri dobijena seta na grend slemovima.

Njegov odgovor bio je nedvosmislen.

"100 posto sam za to. Mi muškarci treba toga da se držimo. Ne znam u kom pravcu razgovori idu, šta drugi ljudi misle, ali znam da smo imali mnogo epskih mečeva u tom formatu koji su obeležili istoriju tenisa", rekao je Tijafo.

Ipak, Amerikanac je priznao da lično nije ljubitelj maratonskih duela – posebno kada ima veliku prednost.

"Da li volim da sam dugo na terenu? Apsolutno ne. Mnogo puta bi voleo kada vodim 2:0, da stisnem ruku rivalu i odem kući. Ali to je tenis. Odrastao sam gledajući Novaka i Rafu, Rafu i Federera, mečeve koji su trajali satima. To je istorija. Mislim da gren slemovi ne bi imali toliki značaj ako bi se igralo na dva dobijena seta", zaključio je Tijafo.

1/8 Vidi galeriju Frensis Tijafo na US openu Foto: Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia

Njegove reči dolaze u trenutku kada se sve glasnije govori o mogućim promenama u tenisu, posebno kada je reč o skraćivanju mečeva.

Novak Đoković je prethodno predložio format u kojem bi se setovi igrali do četiri osvojena gema, uz ukidanje prednosti na 40:40. Ideja takvog formata jeste da mečevi budu kraći i predvidljiviji, što bi moglo da odgovara organizatorima, televizijama i komercijalnim partnerima.

Tijafo, međutim, smatra da bi promena formata mogla da ugrozi ono što grend slemove čini posebnim – upravo maratonske duele i drame koje se pamte decenijama.

A njegov preokret protiv Mikelsena još jednom je pokazao zašto se pet setova i dalje smatra jednim od najvećih testova u svetu tenisa.