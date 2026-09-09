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"Sada je to samo broj. Moj cilj je da osvajam turnire na kojima igram. To je neverovatno dostignuće, ali znate koliko brzo sve može da se promeni kada je u pitanje rangiranje u tenisu", rekla je Ribakina.

Ribakina je preuzela prvo mesto na WTA listi, nakon što se plasirala se u polufinale US Opena pobedom protiv Kineskinje Ćinven Džen 3:6, 6:1, 6:4.

Ona je tako posle 99 nedelja zamenila Beloruskinju Arinu Sabalenku na čelu ATP liste. Sabalenka je postala prva 21. oktobra 2024. godine i njen niz na prvom mestu je šesti najduži u istoriji WTA.

Ribakina je postala prva iz Kazahstana koja je na čelu WTA ili ATP liste.

Tokom US Opena prvo mesto su mogle da preuzmu i Amerikanke Džesika Pegula i Koko Gof. Njima je bilo potrebno da osvoje titulu i da se Ribakina ne plasira u polufinale.

Ribakina će u polufinalu US Opena igrati protiv pobednice meča Ruskinje Mire Andrejeve i Gof.

(Beta)