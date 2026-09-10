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Aleksandar Zverev nastavio je svoj pohod ka drugoj grend slem tituli u karijeri!

Nemac je bez izgubljenog seta savladao Botika van de Zandšulpa sa 6:2, 7:5, 6:1 i plasirao se u polufinale US opena, gde ga čeka Karen Hačanov.

Zverev je u Njujork stigao kao jedan od glavnih favorita, a sada je samo dve pobede udaljen od trofeja. Iako je turnir počeo nešto nesigurnije, iz meča u meč podizao je nivo igre i sada deluje sve opasnije.

1/7 Vidi galeriju Aleksandar Zverev na US openu Foto: Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia, LARRY MARANO / UPI / Profimedia

Protiv Van de Zandšulpa nije sve išlo glatko, ali kada je bilo najvažnije, Nemac je pokazao zbog čega je prvi nosilac turnira.

Zverev je nervozno počeo meč i već u uvodnoj fazi napravio čak pet duplih grešaka.

Ipak, Holanđanin nije uspeo da iskoristi probleme rivala. Van de Zandšulp je pravio greške na forhendu, a Zverev je to strpljivo kažnjavao i prvi set rešio sa 6:2.

Drugi set bio je potpuno drugačija priča.

Holanđanin imao set-loptu, pa doživeo šok

Van de Zandšulp je počeo mnogo bolje da parira velikom favoritu i stigao do situacije u kojoj je imao priliku da izjednači rezultat.

Pri vođstvu od 5:4 dobio je set-loptu na servis Zvereva i delovalo je da bi meč mogao da dobije potpuno novi tok.

Ali Zverev je ostao miran.

Spasao je set-loptu, izjednačio na 5:5, a onda odmah napravio brejk. Holanđanin je u tom gemu napravio nekoliko velikih grešaka na forhendu, a Nemac je takav poklon objeručke prihvatio.

Zverev je potom odservirao za set i poveo sa ogromnih 2:0.

A onda je usledio potpuni slom

Treći set trajao je znatno kraće od prethodna dva.

Zverev je brzo napravio brejk, zatim još jedan, i potpuno preuzeo kontrolu nad mečom. Van de Zandšulp više nije uspevao da pronađe odgovor, pa je Nemac posle dva sata i 17 minuta igre završio posao - 6:2, 7:5, 6:1.

Zverev ispisao istoriju

Ovim trijumfom Nemac je ostvario još jedan veliki rezultat.

Zverev je prvi put u karijeri stigao do polufinala sva četiri grend slema u istoj sezoni.

Uz to, Zverev je 23. grend slem pobedom u 2026. godini srušio rekord Borisa Bekera i postao najbolji Nemac u istoriji po broju grend slem pobeda u jednoj sezoni.

"U prva dva kola nisam igrao dobro. Na drugim turnirima bih ispao u prvom kolu, ali ovde mogu da se borim u mečevima na tri dobijena seta, čak i kada traju četiri i po sata. Kako turnir odmiče, igram sve bolje i veoma sam srećan što sam u polufinalu", rekao je Zverev posle meča.

Sada ga čeka Hačanov

Za plasman u finale Zverev će igrati protiv Karena Hačanova.

Rus je do polufinala stigao nakon što mu je Aleksandar Blok napustio meč zbog problema sa povredom pri rezultatu 6:2, 7:5, 3:2.