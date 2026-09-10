ZVEREV JE MAŠINA! Protutnjao do polufinala US Opena, Nemac gazi ka drugoj grend slem tituli!
Aleksandar Zverev nastavio je svoj pohod ka drugoj grend slem tituli u karijeri!
Nemac je bez izgubljenog seta savladao Botika van de Zandšulpa sa 6:2, 7:5, 6:1 i plasirao se u polufinale US opena, gde ga čeka Karen Hačanov.
Zverev je u Njujork stigao kao jedan od glavnih favorita, a sada je samo dve pobede udaljen od trofeja. Iako je turnir počeo nešto nesigurnije, iz meča u meč podizao je nivo igre i sada deluje sve opasnije.
Protiv Van de Zandšulpa nije sve išlo glatko, ali kada je bilo najvažnije, Nemac je pokazao zbog čega je prvi nosilac turnira.
Zverev je nervozno počeo meč i već u uvodnoj fazi napravio čak pet duplih grešaka.
Ipak, Holanđanin nije uspeo da iskoristi probleme rivala. Van de Zandšulp je pravio greške na forhendu, a Zverev je to strpljivo kažnjavao i prvi set rešio sa 6:2.
Drugi set bio je potpuno drugačija priča.
Holanđanin imao set-loptu, pa doživeo šok
Van de Zandšulp je počeo mnogo bolje da parira velikom favoritu i stigao do situacije u kojoj je imao priliku da izjednači rezultat.
Pri vođstvu od 5:4 dobio je set-loptu na servis Zvereva i delovalo je da bi meč mogao da dobije potpuno novi tok.
Ali Zverev je ostao miran.
Spasao je set-loptu, izjednačio na 5:5, a onda odmah napravio brejk. Holanđanin je u tom gemu napravio nekoliko velikih grešaka na forhendu, a Nemac je takav poklon objeručke prihvatio.
Zverev je potom odservirao za set i poveo sa ogromnih 2:0.
A onda je usledio potpuni slom
Treći set trajao je znatno kraće od prethodna dva.
Zverev je brzo napravio brejk, zatim još jedan, i potpuno preuzeo kontrolu nad mečom. Van de Zandšulp više nije uspevao da pronađe odgovor, pa je Nemac posle dva sata i 17 minuta igre završio posao - 6:2, 7:5, 6:1.
Zverev ispisao istoriju
Ovim trijumfom Nemac je ostvario još jedan veliki rezultat.
Zverev je prvi put u karijeri stigao do polufinala sva četiri grend slema u istoj sezoni.
Uz to, Zverev je 23. grend slem pobedom u 2026. godini srušio rekord Borisa Bekera i postao najbolji Nemac u istoriji po broju grend slem pobeda u jednoj sezoni.
"U prva dva kola nisam igrao dobro. Na drugim turnirima bih ispao u prvom kolu, ali ovde mogu da se borim u mečevima na tri dobijena seta, čak i kada traju četiri i po sata. Kako turnir odmiče, igram sve bolje i veoma sam srećan što sam u polufinalu", rekao je Zverev posle meča.
Sada ga čeka Hačanov
Za plasman u finale Zverev će igrati protiv Karena Hačanova.
Rus je do polufinala stigao nakon što mu je Aleksandar Blok napustio meč zbog problema sa povredom pri rezultatu 6:2, 7:5, 3:2.