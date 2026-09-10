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Prštaće u Njujorku! Poznati su svi polufinalisti US opena, a ono što sledi biće prava poslastica za ljubitelje belog sporta!

Po dva spektakularna duela u muškoj i ženskoj konkurenciji odlučiće ko će izboriti plasman u veliko finale, a Flašing Medouz spreman je za završnicu koja obećava teniski spektakl za pamćenje.

Zverev protiv Hačanova

U muškoj konkurenciji snage će odmeriti Aleksandar Zverev i Karen Hačanov. Nemac je do polufinala stigao impresivnom pobedom nad Botikom van de Zandšulpom 6:2, 7:5, 6:1, dok je Hačanov prošao dalje nakon što je Aleksander Blok predao meč u trećem setu.

Zverev u Njujorku juri svoj drugi grend slem trofej, nakon što je ove godine osvojio Rolan Garos.

Amerikanci udaraju jedan na drugog

Drugo polufinale donosi potpuni američki okršaj - Frensis Tijafo protiv Bena Šeltona.

Tijafo je napravio veliki preokret protiv Aleksa Mišelsena, pošto je slavio posle pet setova i više od četiri i po sata igre. Šelton je, s druge strane, priredio jedno od najvećih iznenađenja turnira, eliminisavši branioca titule Karlosa Alkaraza u maratonskom meču koji je završen tek u 3.33 ujutru, što je bio najkasniji završetak meča u istoriji US Opena.

Amerika tako ima dvojicu predstavnika u polufinalu, a obojica sanjaju o prekidu dugog čekanja na mušku grend slem titulu.

Ženski turnir – TOP 4 nosioca u polufinalu!

Ako je muški žreb doneo dramu, ženski je ispisao istoriju. U polufinalu su se našle prve četiri nositeljke turnira - Arina Sabalenka, Džesika Pegula, Elena Ribakina i Koko Gof.

To je prvi put posle 2009. godine da su četiri najbolje rangirane nositeljke stigle do polufinala jednog grend slema.

Sabalenka - Pegula biće prvi polufinalni obračun. Beloruskinja brani titulu i juri treći uzastopni trofej u Njujorku, dok Pegula pokušava da konačno stigne do prvog grend slem finala.

U drugom duelu sastaju se Elena Ribakina i Koko Gof. Kazahstanka je pobedom nad Dženg Ćinven obezbedila i povratak na prvo mesto WTA liste, dok je Gof posle velikog preokreta izbacila Miru Andrejevu.

POLUFINALNI PAROVI US OPENA:

Muškarci:

Aleksandar Zverev – Karen Hačanov

Frensis Tijafo – Ben Šelton

Žene:

Arina Sabalenka – Džesika Pegula

Elena Ribakina – Koko Gof