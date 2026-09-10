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Svetski broj jedan Arina Sabalenka našla se na udaru poznatog američkog medijskog mogula Dejva Portnoja, koji je bez dlake na jeziku otkrio zašto je, kako sam kaže, precrtao belorusku tenisku zvezdu.

Portnoj, osnivač "Barstool Sportsa" i jedno od najpoznatijih lica američke sportske zabave, tvrdi da je svojevremeno bio veliki Sabalenkin navijač. Toliko da ga je Beloruskinja pozvala da bude u njenom boksu tokom finala US 0pena 2023. protiv Koko Gof.

A onda je sve krenulo nizbrdo - zbog pice.

1/6 Vidi galeriju Arina Sabalenka na US openu Foto: Adam Stoltman / Alamy / Profimedia, Andrew Schwartz / Sipa Press / Profimedia, Andrew Schwartz / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Sve je počelo kao prijateljska priča

Portnoj je u svom istupu priznao da nije veliki teniski fan, ali da je svojevremeno bio posebno zagrejan za Sabalenku.

Prema njegovim rečima, nakon što su se zbližili, predložio joj je da zajedno urade njegovu čuvenu recenziju pice.

Sabalenka je, kako tvrdi Amerikanac, bila za.

Problem je nastao kada se dogovor nije realizovao.

Portnoj smatra da je u međuvremenu Sabalenka počela da se druži sa sve većim brojem poznatih ljudi iz sveta zabave, među kojima je i ugostiteljski mogul Dejvid Grutman.

I tu je, prema njegovoj verziji, prijateljstvo puklo.

Dejv Portnoj Foto: Picture Happy/imageSPACE / imago stock&people / Profimedia

"Za mene je mrtva!"

Portnoj nije birao reči dok je objašnjavao šta se dogodilo.

Njegova poruka bila je brutalno jednostavna: Sabalenku je precrtao zbog propalog dogovora oko recenzije pice.

Posebno mu je zasmetalo to što je kasnije video Sabalenku kako upravo sa Grutmanom promoviše picu u Majamiju.

Amerikanac je tada, po sopstvenom priznanju, odlučio da više ne navija za nju.

"Upoznala je poznate likove poput Dejvida Grutmana, ušla u taj holivudski svet i jednostavno me 'ispalila'. Od tog trenutka za mene je mrtva", izjavio je Portnoj.

A onda je opleo i po US openu

Portnoj se nije zaustavio na Sabalenki.

U istom istupu žestoko je kritikovao i organizaciju US opena, posebno raspored koji omogućava da najveći mečevi traju duboko u noć.

Povod je bio spektakularni duel Bena Šeltona i Karlosa Alkaraza, koji je završen tek u 3:33 ujutru. Meč je trajao četiri sata i 28 minuta, a Šelton je savladao branioca titule u pet setova.

Portnoj se zapitao kako igrači i publika uopšte mogu da izdrže takav tempo, a organizatorima je zamerio što dozvoljavaju da se najvažniji mečevi završavaju u sitne sate.

Sabalenka ipak juri istoriju

Dok Portnoj raspreda o njihovom nesporazumu, Sabalenka ima mnogo važnija posla.

Beloruskinja je na ovogodišnjem US openu stigla do šestog uzastopnog polufinala, nakon što je u dramatičnom četvrtfinalu savladala Vimbldon šampionku Lindu Noskovu. Sada je čeka Džesika Pegula, a Sabalenka juri treću uzastopnu titulu u Njujorku.