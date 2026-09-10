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Pre nekoliko meseci podigao je trofej NBA šampiona sa Njujork Niksima, ovog leta potpisao novi četvorogodišnji ugovor vredan 24 miliona dolara, a onda je uradio nešto što je iznenadilo mnoge - uzeo fotoaparat i otišao da radi kao fotoreporter na US openu!

Lendri Šamet pojavio se među akreditovanim fotografima na Centralnom terenu "Artur Eša", tokom četvrtfinalnog duela između Džesike Pegule i Eme Navaro. Umesto da meč posmatra sa tribina kao jedan od brojnih poznatih gostiju, bek Njujork Niksa zauzeo je mesto u foto-boksu i krenuo da beleži akciju.

1/6 Vidi galeriju Košarkaš Njujork Niksa - Lendri Šamet Foto: Gregory Shamus / Getty images / Profimedia, Michael Nigro/PACIFIC PRESS / Sipa Press / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Milioni u banci, fotoaparat u rukama

Šamet je fotografiju zavoleo pre otprilike pet godina i očigledno je shvata veoma ozbiljno. Na US openu je već treću godinu zaredom, a prethodna dva puta radio je kao neplaćeni fotograf za USTA, organizaciju koja vodi turnir.

Sve je počelo 2024. godine, kada je fotografisao tokom prve nedelje turnira. Njegov rad očigledno je ostavio dobar utisak, pa je sledeće godine dobio priliku da fotografiše i završnicu. Ove godine ponovo se našao iza objektiva, sada tokom velikog četvrtfinala Pegule i Navaro.

Dakle, nije samo došao da se zabavlja fotoaparatom – imao je akreditaciju i radio je zajedno sa profesionalnim fotografima.

Od NBA parketa do "Artur Eša"

Posebno je zanimljivo što Šamet u ovaj hobi ulazi odmah posle jedne od najvećih sezona u karijeri.

Sa Niksima je osvojio prvu NBA titulu u istoriji franšize posle 53 godine čekanja, a zatim je nagrađen novim četvorogodišnjim ugovorom vrednim 24 miliona dolara. U šampionskoj sezoni prosečno je beležio 9,3 poena u regularnom delu, dok je u plej-ofu imao 6,0 poena po utakmici.

I baš kada bi mnogi na njegovom mestu iskoristili leto za odmor, Šamet je pronašao potpuno drugačiji način da provodi vreme.

Košarkašku loptu zamenio je fotoaparatom.

Za fotografisanje koristi "Sony a7R V", a prošlogodišnje fotografije sa US opena objavljivao je i na svojim društvenim mrežama.

"Ne vidim dan kada ću ostaviti fotoaparat"

Da je fotografija za njega mnogo više od prolaznog hobija potvrđuju i njegove ranije izjave.

Šamet je govorio da, otkako je uzeo fotoaparat u ruke, praktično ne vidi dan kada će ga ostaviti. Čak i kada putuje sa ekipom na NBA utakmice, često nosi kameru sa sobom.

Njegov rad nije prošao nezapaženo ni među profesionalcima.

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Fotografkinja USTA Džen Potajzer ranije je pohvalila njegove akcione fotografije, ističući njegovu posvećenost učenju fotografskog zanata i činjenicu da postavlja mnogo pitanja i odlično sarađuje sa ostalim fotografima.

Pegula i Navaro nisu znale ko ih fotografiše?

I tako je Šamet, nekoliko meseci nakon što je slavio najveći uspeh u karijeri, završio na potpuno drugoj strani sportskog spektakla.

Na „Artur Ešu“ su bile Džesika Pegula i Ema Navaro, dve Amerikanke koje su se borile za plasman u polufinale US opena, dok je nekoliko metara od terena stajao NBA šampion – sa ogromnim objektivom u rukama.

Pegula je na kraju slavila sa 3:6, 6:4, 6:3, ali je jedna od zanimljivijih priča večeri bila upravo ona koja se odvijala iza terena.