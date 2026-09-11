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Meč Karlosa Alkaraza i Bena Šeltona ušao je u istoriju US Opena, ali ne samo zbog teniske drame. Četvrtfinale je završeno tek u 3.33 ujutru po lokalnom vremenu, što je najkasniji kraj meča u istoriji njujorškog grend slema.

A upravo zbog takvog rasporeda oglasila se i jedna od najvećih legendi svetskog tenisa - Martina Navratilova.

"Ovo nije u redu i nije normalno!"

Navratilova je još pre početka duela reagovala na društvenim mrežama, kritikujući način na koji je organizovan večernji program na stadionu "Artur Eš".

"Nešto mora da se promeni... ovo nije u redu i nije normalno", poručila je legendarna teniserka, uz pitanje kako je moguće da se mečevi u okviru istog događaja pomeraju do ekstremno kasnih termina.

Navratilova je posebno problematizovala koncept večernje sesije u kojoj se prvo igra ženski, a potom muški singl. Njena ideja je da se raspored promeni tako da se izbegne situacija u kojoj muški meč počinje duboko u noć.

Alkaraz i Šelton igrali dok je Njujork spavao

Problem je u ovom slučaju bio još izraženiji zbog maratonskog programa na centralnom terenu.

1/8 Vidi galeriju Ben Šelton - Karlos Alkaraz, četvrtfinale US opena Foto: Leonardo Munoz / AFP / Profimedia, Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Duel Karlosa Alkaraza i Bena Šeltona počeo je tek posle 23 časa, a trajao je četiri sata i 28 minuta. Amerikanac je na kraju slavio u petom setu i plasirao se u polufinale, dok je branilac titule završio takmičenje.

Poslednji poen odigran je oko 3.33 ujutru, čime je postavljen rekord US Opena po najkasnijem završetku meča. Na tribinama je do kraja ostao deo publike, dok je veliki broj gledalaca već napustio stadion.

Nije samo Navratilova besna

Problem kasnih termina nije nov, ali je ove godine ponovo eksplodirao. Tokom prve nedelje turnira već je nekoliko mečeva završeno posle dva ujutru, dok je Venus Vilijams čak igrala meč koji je počeo u 00.13. I ona je kritikovala takav raspored.

Navratilova je, dakle, otvorila pitanje koje sve glasnije odjekuje u Njujorku - da li je spektakl vredan toga da najbolji teniseri na svetu svoje mečeve završavaju pred zoru?