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Nakon neočekivane eliminacije Novaka Đokovića već u prvom kolu US opena, gde ga je u pet iscrpljujućih setova savladao Argentinac Marijan Navone, javnost je ostala zabrinuta za zdravstveno stanje najboljeg tenisera sveta.

Posebnu strepnju izazvala je činjenica da je Srbin i na drugom vezanom turniru imao problema sa mučninom i povraćanjem na terenu.

Ista scena viđena je nedavno u Sinsinatiju, a ponovila se i u Njujorku, pa su se mnogi zapitali da li je reč o ozbiljnijem zdravstvenom problemu ili pak o prirodnom danku godinama, s obzirom na to da se Novak bliži četvrtoj deceniji života.

1/8 Vidi galeriju Novak Đoković - Marijan Navone, Ju Es open 2026 Foto: Mike Stobe / Getty images / Profimedia

Dileme je pokušao da razreši doktor Robi Sika, medicinski direktor asocijacije PTPA, koju je osnovao upravo Đoković. U razgovoru za Njujork tajms nakon šokantnog poraza srpskog asa, ugledni lekar je nastojao da umiri navijače, mada je priznao da situacija zahteva oprez i nije sasvim bezazlena.

- Prolazak vremena je ono što ga lomi, te godine i skoro pet sati koje je proveo na Stadionu „Artur Eš” protiv Navonea, pred blizu 24.000 navijača u atmosferi koja je u četvrtom i petom setu postala sumorna poput sahrane. Za Đokovića je atmosfera bila takva još od četvrtog gema. Prizor njegovog mučenja ostavio je zatečenog Karlosa Alkarasa, koji je tog popodneva imao svoj meč, ali je potom odgledao deo Đokovićevog duela - piše u tekstu Njujork Tajmsa, pa se dodaje:

- Đoković se bori sa nečim što svi doživljavaju: starenjem. Vrhunski sportisti to osećaju znatno oštrije od većine u svojim zalaznim godinama; na kraju, niko ga ne može pobediti. On takođe pokušava da shvati gde se tenis, i sve ono što čini kako bi teniska igra bila najbolja moguća, uklapa u njegov život.

Doktor je naglasio da povraćanje ne bi trebalo direktno povezivati sa procesom starenja, objašnjavajući da je to uobičajena reakcija organizma pri ekstremnim fizičkim naporima. U takvim momentima, telo prirodno preusmerava protok krvi iz gastrointestinalnog sistema ka mišićima i koži kako bi izdržalo napore.

- Ne bih rekao da on povraća zato što je stariji. Pre bih rekao da učestala mučnina može biti vidljiv znak toga koliko se telo primiče samoj granici napora. A kako se margina između održivog i maksimalnog opterećenja sužava s godinama, potencijalno lakše dolazi do te tačke - zaključio je doktor Robi Sika.