OŽENIO SE HAMAD MEĐEDOVIĆ: Svoju Aišu je krio od javnosti, a sada je stao na "ludi kamen"
Mladi Pazarac, koji je poslednjih godina izrastao u jednog od najboljih srpskih tenisera, izgovorio je sudbonosno „da“ lepoj Aiši, a fotografije sa venčanja privukle su veliku pažnju.
Mlada je za ovu posebnu priliku zablistala u elegantnoj beloj, šampanj venčanici, dok je lice prekrivala nežnim mrežastim velom. Svečano izdanje upotpunilo je romantičnu atmosferu ceremonije.
Hamad Međedović je svoju emotivnu vezu godinama uspešno čuvao daleko od očiju javnosti. Još 2024. godine otkrio je da je tada već bio u vezi oko tri i po godine, ali je naglasio da ne želi da otkriva identitet svoje izabranice.
Godinu dana kasnije dobio je i pitanje da li je njegova partnerka Špankinja, s obzirom na to da veliki deo vremena provodi u Španiji. Njegov odgovor bio je kratak i jasan:
„Naša je.“
Identitet njegove supruge nije bio deo njegovog javnog života, pa je Hamad i tokom uspeha na teniskim terenima insistirao na tome da privatnost svoje porodice drži podalje od reflektora.
Sada je, međutim, napravio izuzetak – i najlepšim povodom pokazao da je u njegovom životu stiglo novo poglavlje.