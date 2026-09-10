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Mladi Pazarac, koji je poslednjih godina izrastao u jednog od najboljih srpskih tenisera, izgovorio je sudbonosno „da“ lepoj Aiši, a fotografije sa venčanja privukle su veliku pažnju.

Mlada je za ovu posebnu priliku zablistala u elegantnoj beloj, šampanj venčanici, dok je lice prekrivala nežnim mrežastim velom. Svečano izdanje upotpunilo je romantičnu atmosferu ceremonije.

1/7 Vidi galeriju Oženio se Hamad Međedović Foto: IG/bogdan_obradovic_tennis_coach

Hamad Međedović je svoju emotivnu vezu godinama uspešno čuvao daleko od očiju javnosti. Još 2024. godine otkrio je da je tada već bio u vezi oko tri i po godine, ali je naglasio da ne želi da otkriva identitet svoje izabranice.

Godinu dana kasnije dobio je i pitanje da li je njegova partnerka Špankinja, s obzirom na to da veliki deo vremena provodi u Španiji. Njegov odgovor bio je kratak i jasan:

„Naša je.“

Identitet njegove supruge nije bio deo njegovog javnog života, pa je Hamad i tokom uspeha na teniskim terenima insistirao na tome da privatnost svoje porodice drži podalje od reflektora.

Sada je, međutim, napravio izuzetak – i najlepšim povodom pokazao da je u njegovom životu stiglo novo poglavlje.