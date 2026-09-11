SPEKTAKL U NAJAVI: Sabalenka i Ribakina u borbi za trofej na US Openu!
- Arina Sabalenka i Elena Ribakina plasirale su se u finale US Opena u Njujorku, pa će odlučivati o trofeju u ženskom singlu.
- Sabalenka je savladala Džesiku Pegulu 7:5, 6:2, dok je Ribakina bila bolja od Koko Gof posle tri seta, 3:6, 6:4, 6:4.
Prva teniserka sveta Arina Sabalenka i druga igračica na WTA listi Elena Ribakina plasirale su se noćas u Njujorku u finale Otvorenog prvenstva SAD u singl konkurenciji.
Sabalenka, koja je dvostruka uzastopna šampionka US Opena, pobedila je za sat i 20 minuta igre treću igračicu sveta Džesiku Pegulu iz SAD sa 7:5, 6:2.
Beloruskinja je ključni brejk u prvom setu napravila u 12. gemu, kada je ujedno iskoristila drugu set loptu.
U drugom delu igre Sabalenka je dva puta oduzela servis protivnici, u četvrtom i osmom gemu, čime je osigurala svoj treći uzastopni plasman u finale njujorškog grend slema.
Protivnica u finalu biće joj Kazahstanka Ribakina, koja je bila bolja od još jedne domaće teniserke Koko Gof (četvrta na WTA listi) sa 3:6, 6:4, 6:4.
Ribakinoj, aktuelnoj šampionki Australijan opena, ovo je prvi plasman u finale US Opena.
Sabalenka i Ribakina su se do sada sastajale 17 puta, a 10 pobeda zabeležila je Beloruskinja.
Finale ženskog singla na programu je u subotu.
Kurir Sport / Beta
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