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Prva teniserka sveta Arina Sabalenka i druga igračica na WTA listi Elena Ribakina plasirale su se noćas u Njujorku u finale Otvorenog prvenstva SAD u singl konkurenciji.

Sabalenka, koja je dvostruka uzastopna šampionka US Opena, pobedila je za sat i 20 minuta igre treću igračicu sveta Džesiku Pegulu iz SAD sa 7:5, 6:2.

Arina Sabalenka na US openu Foto: Adam Stoltman / Alamy / Profimedia, Andrew Schwartz / Sipa Press / Profimedia, Andrew Schwartz / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Beloruskinja je ključni brejk u prvom setu napravila u 12. gemu, kada je ujedno iskoristila drugu set loptu.

U drugom delu igre Sabalenka je dva puta oduzela servis protivnici, u četvrtom i osmom gemu, čime je osigurala svoj treći uzastopni plasman u finale njujorškog grend slema.

Protivnica u finalu biće joj Kazahstanka Ribakina, koja je bila bolja od još jedne domaće teniserke Koko Gof (četvrta na WTA listi) sa 3:6, 6:4, 6:4.

Elena Ribakina Foto: ADEK BERRY / AFP / Profimedia, Artur Widak / AFP / Profimedia

Ribakinoj, aktuelnoj šampionki Australijan opena, ovo je prvi plasman u finale US Opena.

Sabalenka i Ribakina su se do sada sastajale 17 puta, a 10 pobeda zabeležila je Beloruskinja.

Finale ženskog singla na programu je u subotu.

Kurir Sport / Beta

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Arina Sabalenka, teniserka, tenis, nokti Izvor: Kurir