"MENTALNO SAM I FIZIČKI VEOMA JAKA!" Sabalenka hoće titulu na US Openu: Osećam se samouvereno!
Arina Sabalenka izborila je plasman u finale US Opena pobedom nad Džesikom Pegulom rezultatom 7:5, 6:2. Beloruskoj teniserki je ovo prvo finale od osvajanja „Sanšajn dubla” u prvom delu godine, čime je prekinula teži period koji je trajao od marta.
„Bila sam očajna da preokrenem sezonu. Izgubila sam težak meč na travi protiv Džes, a nisam igrala dobro ni tokom sredine sezone”, priznala je Sabalenka.
Beloruskinji očigledno prija nastup u Njujorku, gde je izborila treće uzastopno finale na poslednjem grend slemu u sezoni.
„Obožavam Njujork. Volim da budem ovde i obožavam energiju ovog grada. Mislim da me upravo to pokreće, inspiriše i tera da nastavim dalje”, dodala je Sabalenka i zaključila:
„Mentalno sam i fizički veoma jaka. Osećam se samouvereno”.
U finalu protiv Elene Ribakine
Rivala u meču za titulu imaće u Eleni Ribakini, koja je u drugom polufinalu savladala Koko Gof rezultatom 3:6, 6:4, 6:4. Kazahstanska teniserka će od ponedeljka preuzeti prvo mesto na WTA listi.
„Definitivno moram da podignem nivo igre, da serviram mnogo bolje nego danas i da ostanem agresivna”, izjavila je Ribakina uoči finalnog okršaja.
Ribakina je istakla zadovoljstvo prikazanom igrom u ključnim momentima meča:
„Bio je to sjajan treći set. Mislim da sam imala i malo sreće na njen servis. Nekoliko dubokih riternova, jedna njena greška i sve je brzo otišlo na moju stranu. Bila je to prava borba”, rekla je Ribakina.
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