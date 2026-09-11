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Arina Sabalenka izborila je plasman u finale US Opena pobedom nad Džesikom Pegulom rezultatom 7:5, 6:2. Beloruskoj teniserki je ovo prvo finale od osvajanja „Sanšajn dubla” u prvom delu godine, čime je prekinula teži period koji je trajao od marta.

„Bila sam očajna da preokrenem sezonu. Izgubila sam težak meč na travi protiv Džes, a nisam igrala dobro ni tokom sredine sezone”, priznala je Sabalenka.

Beloruskinji očigledno prija nastup u Njujorku, gde je izborila treće uzastopno finale na poslednjem grend slemu u sezoni.

„Obožavam Njujork. Volim da budem ovde i obožavam energiju ovog grada. Mislim da me upravo to pokreće, inspiriše i tera da nastavim dalje”, dodala je Sabalenka i zaključila:

„Mentalno sam i fizički veoma jaka. Osećam se samouvereno”.

1/6 Vidi galeriju Arina Sabalenka na US openu Foto: Adam Stoltman / Alamy / Profimedia, Andrew Schwartz / Sipa Press / Profimedia, Andrew Schwartz / SplashNews.com / Splash / Profimedia

U finalu protiv Elene Ribakine

Rivala u meču za titulu imaće u Eleni Ribakini, koja je u drugom polufinalu savladala Koko Gof rezultatom 3:6, 6:4, 6:4. Kazahstanska teniserka će od ponedeljka preuzeti prvo mesto na WTA listi.

„Definitivno moram da podignem nivo igre, da serviram mnogo bolje nego danas i da ostanem agresivna”, izjavila je Ribakina uoči finalnog okršaja.

Ribakina je istakla zadovoljstvo prikazanom igrom u ključnim momentima meča:

1/5 Vidi galeriju Elena Ribakina Foto: ADEK BERRY / AFP / Profimedia, Artur Widak / AFP / Profimedia

„Bio je to sjajan treći set. Mislim da sam imala i malo sreće na njen servis. Nekoliko dubokih riternova, jedna njena greška i sve je brzo otišlo na moju stranu. Bila je to prava borba”, rekla je Ribakina.

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