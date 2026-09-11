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Beloruska teniserka Arina Sabalenka izjavila je posle plasmana u finale US opena da je imala veliku želju da pobedi Džesiku Pegulu, i dodala je da je odigrala fantastičan tenis.

Sabalenka je u polufinalu US opena pobedila Pegulu rezultatom 7:5, 6:2 i prošla u finale gde će igrati protiv Elene Ribankine, koja je savladala Koko Gof sa 3:6, 6:4, 6:4.

Finale US opena igraće se u subotu od 22 sata, kada će Sabalenka i Ribakina odigrati 18. međusobni duel. Nema sumnje da nas čeka pravi spektakl!

Šta je pričala Sabalenka?

Posle plasmana u finala Arina je bila ponosna.

"Imala sam veliku želju da pobedim. Presrećna sam što sam uspela da prikažem ovakav tenis. Prošli put kada smo igrale nisam mogla da dođem do daha. Ovo je bio fantastičan tenis pred vama, hvala vam na atmosferi. Iskreno, najbolja ste publika, vaše poštovanje prema meni je neprocenljivo, znam da ste navijali za Džesiku, ali hvala vam i na podršci", rekla je Sabalenka posle meča.

Ribakina je navela da je ostala smirena nakon što je izgubila prvi set od Gof i da će u finalu morati da podigne nivo igre.

"U prvom setu je bio samo jedan brejk, nervi su uradili svoje, Koko je bila fanstastična. Udahnula sam duboko, pokušala da ostanem pozitivna, rekla sam da moram da se borim i prikažem dobar tenis. Treći set je bio veoma tesan, imala sam sreće na njen servis, napravila je par grešaka. Ostala sam fokusirana i agresivna", izjavila je Ribakina.