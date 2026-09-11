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Iako ćemo tek treći put u Open Eri biti svedoci izuzetnog događaja – da u polufinalu jednog Slema učestvuju 4 najbolje teniserke WTA turneje – mračni oblaci se polako ali sigurno nadvijaju nad ovom organizacijom.

Naima, WTA turneja se nalazi u egzistencijalnoj finansijskoj krizi. Po pisanju britanskog Telegrafa, WTA je zabeležila operativni gubitak od 23 miliona dolara u 2026. godini, uz trenutnu likvidnost od samo 15 miliona.

Ti podaci ukazuju na scenario po kome bi – u slučaju da se ovaj trend nastavi i u 2027. godini – postojao ozbiljan rizik od bankrota!

Ove procene se ne odnose na Grend slemove, organizaciju koju čine četiri različita entiteta i koji igračicama i igračima plaćaju iste iznose – ali su posebno istaknuti na mešovitim turnirima Serije 1000, jer Madrid i Majami manje plaćaju učesnicama zbog procene da je njihov “proizvod” tržišno manje vredan.

Ono što je prouzrokovalo najveći odliv prihoda potiče iz odluke da se raskine ugovor sa Rijadom za priređivanje WTA Finala i takmičenje preseli u SAD. Samo ovaj problem je doprineo tome da nagradni fond (prize money) WTA Finalnog turnira ove godine bude za trećinu manji nego kada je bio organizovan u Saudijskoj Arabiji.

Ostaje da se vidi kako će WTA rešiti ovaj problem i šta nas čeka u budućnosti – kao i da li će nedavne priče o spajanju uspešnije ATP i WTA turneje ponovo biti razmatrane.

1/7 Vidi galeriju Arina Sabalenka u bikiniju Foto: Instagram / Arina Sabalenka