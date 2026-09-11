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U današnjem postu na mreži X najavnim rečima “Upravo počinje masovno negodovanje zbog teniskih loptica” deseti igrač sveta baca “drvlje i kamenje” na izbor i kvalitet osnovnog rekvizita njegovog sporta na Otvorenom prvenstvu SAD, što prenosimo u daljem tekstu:

“Posle nastupa u Vašingtonu, Sinsinatiju i na US Open-u, plus cele nedelje treninga u Njujorku pre toga, stekao sam VEOMA dobar osećaj za Wilson US Open loptice koje smo koristili i znam TAČNO kakav osećaj treba da daju na mom reketu. Bile su to dobre loptice i nemam nikakvih zamerki na ono čime smo igrali na tim turnirima ovog leta. Ali otkako sam se vratio kući, poslednja dva dana treninga sa Wilson US Open lopticama bila su užasna. Prodaju se, reklamiraju i označene su kao potpuno iste loptice, ali način na koji odskaču od mog reketa i kakav osećaj pružaju ne bi mogao biti različitiji”, prenosi nam Fric, i nastavlja:

“Nakon toliko nedelja korišćenja turnirskih loptica, tačno znam kako reaguju. Loptice sa kojima sada treniram deluju doslovno kao dečije loptice sa zelenom tačkom: neverovatno meke, „mrtve“ i uopšte ne lete. Da budem jasan, igram na terenu slične brzine kao što su tereni na US Open-u. Probao sam loptice iz više različitih kutija kako bih isključio mogućnost loše serije, ali je nažalost iskustvo bilo isto. I drugi igrači sa kojima sam razgovarao na Ju Es Openu opisali su situaciju na isti način. Količina truda koju moram da uložim samo da bih odigrao običan udarac u razmeni sa ovim lopticama je ludilo. Primoran sam da celim telom ulazim u udarce i da zamahujem iz sve snage samo da bi mi se vratila korektna loptica u razmeni. Pored toga što je frustrirajuće, imam osećaj da mi stvara loše navike (inače nikada ne bih zamahivao ovoliko agresivno, jer bih u suprotnom slao loptice u zadnju ogradu ili promašivao tajming kod svakog drugog udarca). Moram da prilagođavam način na koji udaram samo da bih kompenzovao lopticu koja se ponaša potpuno drugačije od one koju koristimo na takmičenjima”, dodaje Fric.

Foto: Juergen Hasenkopf / Alamy / Alamy / Profimedia

“To dovodi do očiglednog, većeg problema i razloga za ovo negodovanje: moramo imati mogućnost da treniramo sa istim lopticama sa kojima se takmičimo, a imam osećaj da to u prošlosti uglavnom nije bio problem”, ističe on.

“Ranije nije bilo tako. Postojala je konstantnost, a sve male razlike obično su se mogle objasniti terenom ili uslovima. Međutim, u poslednjih godinu i po dana primetio sam toliko značajnu razliku između loptica u slobodnoj prodaji (i od Wilson-a i od Dunlop-a) i njihovih turnirskih ekvivalenata — koji bi trebalo da budu identični — da to potpuno menja način na koji gradite poene, rizikujete pri udarcima i uopšte igrate poene. Ne preterujem, to zaista pravi toliku razliku na profesionalnom nivou. Jedina pozitivna stvar koju mogu da izvučem iz igranja sa ovim lopticama u poslednjih par dana jeste ta što je potreban toliki dodatni trud za svaki udarac, pa je to bio barem dobar kardio trening konstantno zamahivati tako snažno sve vreme”, uz ciničan “smajli” komentariše ovo Fric.

“Razočaravajuće je što je ovo počelo da deluje normalno. Trening je mnogo manje zabavan i mnogo manje produktivan kada ga provodite vežbajući sa lopticama koje se toliko razlikuju od onih koje ćete koristiti kada je to zaista važno. U redu, završio sam sa negodovanjem – pa vam predlažem da uživate nadalje u praćenju ostatka Ju EsOpena”, zaključuje Tejlor Fric.