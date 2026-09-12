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Aleksandar Zverev je u finalu US opena!

Nemac je u velikoj borbi na "Artur Ešu" savladao Karena Hačanova sa 6:3, 7:6(7), 7:6(6) i zakazao još jedan veliki okršaj za trofej!

Nije bilo lako. Iako je Zverev dobio meč u tri seta, čak dva su rešena u taj-brejku, a Hačanov je u završnici trećeg seta imao ogromnu priliku da produži meč. Rus je u taj-brejku vodio 5:2, stigao i do dve set-lopte, ali je Zverev pokazao zbog čega je trenutno prvi nosilac turnira.

I tu se nije zaustavio!

Nemac je stigao do trećeg uzastopnog Grand slam finala, nakon što je ove godine osvojio Rolan Garos i igrao finale Vimbldona. Na US Openu će sada pokušati da osvoji svoju drugu najveću titulu u karijeri.

Posebno impresivan je podatak da Zverev ove godine na Grand Slamovima ima čak 24 pobede i samo dva poraza.

1/7 Vidi galeriju Aleksandar Zverev na US openu Foto: Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia, LARRY MARANO / UPI / Profimedia

A posle meča - hladan kao led!

"Ponekad stvari jednostavno idu u vašu korist. Bio sam tako blizu, toliko puta", rekao je Zverev u razgovoru na terenu posle pobede.

Nemac je potom otkrio i šta će raditi dok čeka ime protivnika u finalu.

"Večeras će biti apsolutno epsko finale i jedva čekam da ga gledam", poručio je Zverev pre nego što se uputio da isprati drugi polufinalni okršaj.

I dobio je odgovor na pitanje protiv koga će igrati: Ben Šelton je savladao Frensisa Tijafoa sa 4:6, 6:3, 6:3, 7:5 i izborio svoje prvo Grand slam finale.

Zverev tako u nedelju dobija novu priliku da osvoji trofej u Njujorku - mestu gde je 2020. godine doživeo jedan od najbolnijih poraza u karijeri, kada je protiv Dominika Tima ispustio prednost od 2:0 u setovima.

Sada je ponovo tu. Jedna pobeda ga deli od nove Grand slam krune!