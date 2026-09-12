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Kakav meč u Njujorku! Ben Šelton je savladao Frensisa Tijafoa 4:6, 6:3, 6:3, 7:5 i plasirao se u svoje prvo Grend slem finale u karijeri.

Mladi Amerikanac uspeo je da se vrati posle izgubljenog prvog seta i pred domaćom publikom napravi veliki preokret.

1/8 Vidi galeriju Ben Šelton na US openu Foto: corleve / Alamy / Profimedia, Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Tijafo je bolje otvorio meč, ali je Šelton potom ubacio u višu brzinu. Sjajan servis bio je jedno od njegovih glavnih oružja - pogodio je čak 18 asova, dok je u ključnim momentima pokazao neverovatnu mirnoću.

U četvrtom setu viđena je prava drama. Tijafo je pokušavao da se vrati u meč, ali je Šelton izdržao pritisak i završio posao sa 7:5.

A onda - emocije!

Šelton je posle najveće pobede u karijeri posebno govorio o svojoj porodici i pokojnoj baki, kojoj je posvetio ovaj trijumf. Tijafoa je nazvao svojim "velikim bratom", uz veliko poštovanje prema rivalu.

Sada ga čeka Aleksandar Zverev, koji je ranije savladao Karena Hačanova i izborio plasman u finale. Zverev i Šelton će tako igrati za trofej US Opena, a Amerikanac će pokušati da napravi još veći podvig i osvoji svoj prvi Grend slem.

Za Šeltona je ulog ogroman - mladi teniser sada ima priliku da postane prvi Amerikanac posle više od dve decenije koji je osvojio Grend slem.