Slušaj vest

Aleksandar Zverev pronašao je način da protivnike iznervira čak i pre nego što poen zapravo počne!

Nemac ima jednu krajnje specifičnu naviku tokom serviranja - uporno tapka lopticu o pod, i to toliko puta da rivali ponekad imaju osećaj da čekaju čitavu večnost na njegov servis.

Koliko je ta rutina postala primetna, najbolje govori podatak koji je sam Zverev otkrio. Tokom polufinalnog meča protiv Karena Hačanova na US Openu dobio je upozorenje upravo zbog odugovlačenja između poena.

"Ne znam zašto to radim. Ne radim to namerno. Video sam statistiku da sam tapnuo loptu oko 12.000 puta. Smešno je. Ne brojim u glavi niti pokušavam da dostignem određeni broj", rekao je Zverev.

Ipak, njegov protivnik iz polufinala nema baš toliko razumevanja za tu naviku.

1/7 Vidi galeriju Aleksandar Zverev na US openu Foto: Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia, LARRY MARANO / UPI / Profimedia

Hačanov priznao da mu tapkanje smeta

Hačanov je otvoreno rekao da Zverevljeva rutina pred servis ume ozbiljno da poremeti protivnika.

"Njegovo tapkanje lopte pre servisa smeta mnogim igračima. Traje dugo. Pripremiš se, pa on tapne još 12 puta, tako da moraš da se pripremiš ponovo na svakom poenu", objasnio je ruski teniser.

Ipak, Hačanov nije želeo da se postavlja u ulogu sudije. Ako Zverev ostane u okviru dozvoljenog vremena, nema šta da mu zameri. Ukoliko prekrši pravila, smatra da je na arbitru da reaguje.

"Ako je unutar vremenskog okvira, nemam šta da kažem. Ako krši, onda bi trebalo da dobije upozorenje. Ali to je odgovornost sudije u stolici, nije moja", dodao je Hačanov.

Zverev ipak slavio i stigao do finala

Bez obzira na nervozu koju njegova rutina izaziva kod rivala, Zverev je u polufinalu odradio posao kako treba. Nemac je savladao Hačanova sa 3:0 i izborio plasman u finale US Opena.

Tamo ga čeka Ben Šelton.

Zverev će tako pokušati da osvoji jedan od najvećih trofeja u karijeri, dok će protivnik morati da pronađe način da ostane miran – čak i dok Nemac po ko zna koji put tapka lopticu pre servisa.