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Najbolji teniser sveta Janik Siner vratio se u Monte Karlo, gde nastavlja oporavak od povrede nakon što je u Torinu završio lečenje ručnog zgloba. Podsećamo, zbog ove povrede bio je primoran da propusti ovogodišnji US Open.

Janik Siner - svetski broj 1 Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia, CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EPA, Chris Arjoon / Zuma Press / Profimedia

Tretmani u Torinu dali su dobre rezultate, pa se svetski broj jedan vraća trenažnim aktivnostima uz mere predostrožnosti. Njegov glavni cilj ostaje povratak na terene na turniru iz serije 500 u Pekingu, koji počinje 30. septembra.

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