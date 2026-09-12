Najbolji teniser sveta Janik Siner vratio se u Monte Karlo, gde nastavlja oporavak od povrede nakon što je u Torinu završio lečenje ručnog zgloba. Podsećamo, zbog ove povrede bio je primoran da propusti ovogodišnji US Open .

Tretmani u Torinu dali su dobre rezultate, pa se svetski broj jedan vraća trenažnim aktivnostima uz mere predostrožnosti. Njegov glavni cilj ostaje povratak na terene na turniru iz serije 500 u Pekingu, koji počinje 30. septembra.